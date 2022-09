Mario Vespasiani e Andrea Bocelli: un’opera per la ricostruzione

Il progetto di charity Monopoly – Un giorno a Forte dei Marmi, ha visto Mario Vespasiani tra i protagonisti firmata sul retro da Andrea Bocelli

Il progetto di charity Monopoly – Un giorno a Forte dei Marmi , ha visto Mario Vespasiani tra i protagonisti dell’evento dell’estate 2022, con una sua opera – realizzata appositamente per il Monopoly – firmata sul retro da Andrea Bocelli, insieme per un’iniziativa lodevole.

Si è infatti tenuta nei giorni scorsi in Versilia presso i locali della “Real Estate Advisor” & “Roma Imperiale Luxury Services” una serata dedicata alla raccolta fondi a sostegno di un progetto della Andrea Bocelli Foundation, rivolto alla ricostruzione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio, nella Marche, distrutta dal terremoto del 2016. Un gesto significativo, specie quando l’attenzione generale sembra proiettata verso altre problematiche, la sensibilità degli artisti ha dimostrato ancora una volta di essere sempre vigile sulle urgenze e sul senso di prossimità.



I fondi sono arrivati da donazioni spontanee dei presenti, ma soprattutto dalla gara di solidarietà che ha visto in primis la generosità di sei artisti coinvolti, con alcune opere messe a disposizione dalla galleria “Laura Tartarelli Contemporary Art” di Pietrasanta e dalla multinazionale Dimian, promotrice del Monopoly di Forte dei Marmi e curate da InTown -Versilia e Exit Urban Magazine dell’editore Alessio Musella. Sono state realizzate sei serigrafie in edizione limitata, concepite ispirandosi al Monopoly e oltre a Mario Vespasiani, hanno preso parte al progetto anche gli artisti Tina Bellini, Francesca Falli, Felipe Cardena, Milena Quercioli e Matteo Dropsy.



La musica live è stata affidata a Rick Hutton e alla sua band, celebre musicista britannico che ha suonato con Stevie Wonder, Paul McCartney e George Harrison, David Bowie, Eric Clapton e gli U2. Inoltre per l’occasione Luis Franciacorta ha realizzato e donato tre bottiglie personalizzate alla “Real Estate Advisor” & “Roma Imperiale Luxury Services”, Monopoly – Forte dei Marmi ed alla Andrea Bocelli Foundation.

Un periodo di soddisfazioni e di impegni per Mario Vespasiani, in quanto è di recente uscita la sua quarantaduesima pubblicazione dal titolo “A Gentleman in the World of Art” un’esperienza totale tra vita ed arte, che sfiora le 500 pagine tra scritti e immagini, testimoniando un lavoro incessante, fatto di pratica e intuizioni, che tratteggia un’esistenza dai tratti cinematografici, sia nei riferimenti concettuali che nelle vicissitudini. Un volume poderoso, una sorta di manuale utile a comprendere il presente attraverso una concezione dell’arte intesa come evoluzione di coscienza, in cui il ruolo dei colori – il loro potere simbolico-terapeutico – è la chiave per evidenziare i tratti profondi che orientano la sensibilità dell’autore.