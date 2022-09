Il film “The Stranger” arriva in streaming su Netflix

Il film di Netflix “The Stranger”, presentato al Festival di Cannes, debutta in streaming sulla piattaforma in tutto il mondo in ottobre

Dopo il debutto al Festival di Cannes di quest’anno, il film di Thomas M. Wright The Stranger esordirà su Netflix in tutto il mondo* in ottobre.

Prodotto da See-Saw Films, Anonymous Content e Blue Tongue Films e interpretato da Joel Edgerton e Sean Harris, il film narra la storia di due sconosciuti che iniziano a parlare durante un lungo viaggio. Uno dei due è sospettato della misteriosa scomparsa di una persona, mentre l’altro è un agente in incognito che lo tallona. La loro fragile amicizia è al centro di questo thriller ben costruito ispirato a una delle maggiori indagini e operazioni in incognito condotte in Australia.

Thomas M. Wright, sceneggiatore e regista, afferma: “Con The Stranger volevo realizzare un film crime psicologico che portasse gli spettatori in un luogo recondito, un film autentico e realistico in ogni dettaglio, ma anche immersivo e di impatto cinematografico… Un film che richiedesse l’attenzione e l’impegno del pubblico, dove gli spettatori potessero rimanere coinvolti e perdersi nella storia.”

“Ho posto al centro del film persone che non conoscevano la vittima, ma che le hanno dedicato molti anni della loro vita, oltre che la loro salute fisica e mentale, perché sebbene la violenza sia la motivazione del film, non ne è certo l’oggetto. Il vero tema sono i legami tra le persone. Per me il tratto essenziale di questo film è l’empatia.”

“Lo ‘sconosciuto’ del titolo potrebbe essere la persona responsabile del crimine, la vittima, tutti coloro che hanno sofferto per questa scomparsa e persino il protagonista del film, del quale non conosciamo nemmeno il nome… oppure potrebbe rappresentare tutti quegli individui senza nome che alla fine risolvono il caso.”

“È la prima volta che un film indipendente australiano debutta nella selezione ufficiale a Cannes, per poi essere presentato al vasto pubblico di Netflix. Siamo molto fieri di questo progetto e di poter collaborare con Netflix per proporlo a un pubblico internazionale.”

Troupe e cast

Sceneggiatura/Regia: Thomas M. Wright

Cast: Joel Edgerton (candidato ai Golden Globe) e Sean Harris (premiato ai BAFTA)

Case di produzione: See-Saw Films, Anonymous Content e Blue Tongue Films

Produzione: Rachel Gardner, Iain Canning ed Emile Sherman (See-Saw Films), Joel Edgerton (Blue Tongue Films), Kim Hodgert e Kerry Kohansky-Roberts (Anonymous Content)

Produzione esecutiva: Simon Gillis (See-Saw Films), Thorsten Schuhmacher (Rocket Science), Lars Sylvest, Morgan Emmery e Jean-Charles Levy (Trinity Media Financing)