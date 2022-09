Bolletta della luce: oltre 1.300 euro a famiglia nel 2022

Circa 1.320 euro per la sola bolletta della luce, il 109% in più rispetto al 2021; è questo l’importo che una famiglia tipo con un contratto nel mercato tutelato spenderà nel 2022

Circa 1.320 euro per la sola bolletta elettrica, il 109% in più rispetto al 2021; è questo l’importo che una famiglia tipo* con un contratto di fornitura nel mercato tutelato dovrà mettere a budget per il 2022. Il dato arriva dall’analisi di Facile.it svolta alla luce degli aumenti tariffari per il quarto trimestre 2022.

Una cifra mai così alta, a cui si aggiunge la bolletta del gas, per la quale, da gennaio ad oggi, gli italiani hanno speso quasi 1.345 euro e la prospettiva per gli ultimi tre mesi dell’anno è, se possibile, addirittura peggiore. Secondo le stime di Facile.it, a partire da ottobre la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare addirittura fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317 euro al mese.

«Per capire l’effettivo aumento del prezzo del gas bisognerà attendere gli inizi di novembre, quando Arera pubblicherà il dato ufficiale relativo al PSV di ottobre», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «In ogni caso, questo aggiornamento tariffario riguarderà solo i circa 7 milioni di clienti che hanno un contratto di fornitura gas nel servizio di tutela; guardare alle offerte presenti sul mercato libero potrebbe, quindi, essere una soluzione per contrastare almeno in parte i rincari previsti per i prossimi mesi».

* Famiglia tipo domestica: consumo annuo elettrico 2.700 kWh, 3kw di potenza; 1.400 smc annui per il gas