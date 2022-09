AVA da record: oltre 15 milioni di stream per “Tête”

Successo record per il singolo di AVA: oltre 15 milioni di stream per “Tête” che vola nella TOP 10 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify

Dopo aver interamente prodotto grandi successi come “20” di Capo Plaza (l’album d’esordio più venduto del 2018, che ha consacrato i due artisti come gli enfants prodige della nuova scuola trap italiana) e con alle spalle numerosi singoli da decine di milioni di stream, il producer multiplatino AVA è tornato in digitale e in radio con il nuovo singolo “Tête” affiancandosi a due dei nomi più interessanti dell’urban attuale: MEDY e VILLABANKS.



Dalla sua pubblicazione ad oggi, il brano ha raggiunto la TOP 3 dei singoli della playlist Viral 50 Italia su Spotify oltre che la TOP 100 della classifica Viral Global, e si conferma una delle hit più ascoltate dell’estate con oltre 15 milioni di stream complessivi sulle piattaforme e l’ingresso nella TOP 10 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify .

“Tête” è inoltre nella TOP 20 delle hit più utilizzate su TikTok Italia.

Il brano è un omaggio all’intramontabile hit del panorama dance “Stereo Love” pubblicata nel 2009 e firmata da Edward Maya e Vika Jigulina, rivisitata in chiave urban dalle sapienti mani di AVA e arricchita dalle voci dei due ospiti del brano, per la prima volta insieme.

“Mi rimani in testa come un pezzo tutta l’estate”: è proprio questo il concept di un singolo avvolgente e dal ritmo incalzante, impossibile da dimenticare così come la hit da cui il beat è ripreso. Un amore che, come un chiodo fisso, è il fulcro del racconto dei due protagonisti che da diverse prospettive dedicano le proprie strofe alla ragazza che gli sta accanto.

Ancora una volta, AVA riconferma il proprio talento alle produzioni, sancendo con questo singolo l’inizio di una nuova fase della propria carriera che lo vedrà protagonista di altre interessanti novità in futuro.

BIO

AVA, nome d’arte di Francesco Avallone, nasce a Napoli nel 1996 e da bambino si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la batteria. Nell’adolescenza scopre i primi programmi per produrre e a quindici anni si trasferisce a Salerno dove conosce Capo Plaza, iniziando una stretta collaborazione artistica che nel 2016 li porta alla firma con Sto Records.

Nell’aprile 2018 AVA produce interamente “20”, il primo progetto ufficiale di Capo Plaza, l’album d’esordio più venduto del 2018 (ad oggi certificato quattro volte platino) contenente la hit “Tesla”, il brano più ascoltato nel 2018 su Spotify Italia.

Nel 2019 firma un contratto discografico con Atlantic Records/Warner Music Italy e pubblica il suo primo singolo ufficiale, “Holly & Benji”, con i featuring di Capo Plaza e Shiva.

Colleziona nel frattempo una serie di collaborazioni con alcuni dei migliori artisti della scena rap italiana fra cui Rondodasosa, per il quale ha prodotto e curato la direzione artistica di “Giovane Rondo”, progetto che ha consacrato l’artista e che in Italia è stato il primo ed unico EP digitale ad ottenere la certificazione oro. L’EP contiene la hit multiplatino “SLATT”. Nel 2021, AVA insieme a Mojobeatz produce il secondo album di Capo Plaza, “Plaza”, ad oggi doppio platino, seguito dalla Deluxe Edition pubblicata a giugno dello stesso anno. Nel 2022 fa parte della squadra di producer di “Hustle Mixtape”, l’ultimo album di Plaza. Dopo diversi appuntamenti live insieme a quest’ultimo in Italia e in Europa, AVA ha dato il via anche ad una carriera di successo come DJ nei più importanti club della penisola.