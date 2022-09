Su Rai 5 Asmik Grigorian è “La dama di picche”

Asmik Grigorian è “La dama di picche” alla Scala: appuntamento in prima serata su Rai 5 con la regia di Matthias Harmann e Timur Zangiev sul podio

Un giovane e lanciatissimo direttore d’orchestra come Timur Zangiev, una nuova produzione firmata da Matthias Hartmann e la rivelazione del teatro musicale degli ultimi anni, il soprano Asmik Grigorian, come protagonista femminile. Sono i protagonisti principali di uno degli spettacoli più attesi dell’anno: “La dama di picche” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, andata in scena lo scorso febbraio al Teatro alla Scala, che Rai Cultura propone giovedì 29 settembre alle 21.15 su Rai 5.

Giocato tutto sui toni del bianco e nero in spazi astratti dominati da giganteschi lampadari, il capolavoro del teatro musicale russo, tratto da un racconto di Puškin e andato in scena per la prima volta il 19 dicembre 1890 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, è interpretato dal tenore Najmiddin Mavlyanov nella parte di Hermann, da Elena Maximova come Polina, Julia Gertseva nei panni della Contessa e da Alexey Markov e Roman Burdenko in quelli del Principe Eleckij e del Conte Tomskij, che affiancano Asmik Grigorian, Liza.

Le scene sono firmate da Volker Hintermeier, i costumi da Malte Lübben, il disegno delle luci è di Mathias Märker, Michael Küster cura la drammaturgia mentre le coreografie sono firmate da Paul Blackman.

L’Orchestra e il Coro – preparato da Alberto Malazzi – sono quelli del Teatro alla Scala, mentre il Coro di Voci Bianche, istruito da Marco De Gaspari, è quello dell’Accademia dello stesso teatro. La regia Tv è curata da Arnalda Canali.