L’edizione limitata Saugella Girl in vendita fino a dicembre

, il brand Mylan – A Viatris Company – che da oltre 40 anni si prende cura del benessere intimo delle donne, insieme a, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e le donne fragili in Italia e nel mondo, rinnovano la propria collaborazione con un. Saugella sosterrà infatti la Fondazione Francesca Rava a portare questo progetto nelle scuole e nelle comunità che aiutano bambine e ragazze in difficoltà in tutta Italia, per insegnare loro a esprimersi liberamente e ad affermare la loro bellezza con coraggio e senza paura di lottare per quello in cui credono.

“Saugella Girl, tutte le sfumature di te” nasce proprio dall’idea che fin da bambine non esista un unico modo di sentirsi “se stessa“, un solo modello a cui adeguarsi, né un colore, il rosa, a rappresentare necessariamente un genere. Le sfumature sono tante, infinite, come i modi di essere. Per questo Saugella ha pensato ad un bundle creato apposta per liberare la fantasia senza etichette di genere! Il detergente intimo Saugella Girl nel formato da 200ml è pensato con un’etichetta da personalizzare e attaccare sul flacone, i pennarelli Giotto per colorare l’etichetta e infine dei simpatici sticker realizzati per l’occasione da Giulia Zoavo, Freelance Illustrator & Graphic Designer.

Non solo: acquistando la limited edition e conservando lo scontrino, sarà possibile partecipare al concorso per vincere uno dei 200 libri «Guida per bambine ribelli. Alla conquista del mondo che vogliamo». Per farlo, basterà scansionare il QR Code dell’iniziativa o registrarsi sul sito www.saugella.it alla sezione “Novità per te” dedicata alla promo, per scoprire subito se si ha vinto! Occorrerà caricare la foto dell’etichetta personalizzata da ciascuna bambina e raccontarne le ambizioni sulla pagina dedicata al concorso!

La limited edition “Saugella Girl” è disponibile per un periodo limitato, da settembre a dicembre 2022.

È possibile acquistarla in farmacia e parafarmacia, al prezzo consigliato di €7,10.