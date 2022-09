Le Spice Girls tornano con una nuova versione di “Spiceworld”

Le Spice Girls festeggiano 25 anni di “Spiceworld”, uno dei dischi più apprezzati della band tutta al femminile, con una nuova versione in uscita il 4 novembre

Le Spice Girls festeggiano un traguardo importante e fanno un regalo ai propri fan: “Spiceworld”, il secondo album della band, compie 25 anni e torna con nuove versioni e formati il 4 novembre.

Curata dalla band stessa, come spiega la Dire (www.dire.it) “Spiceworld 25” riunisce l’album originale con alcune delle loro tracce bonus preferite e B-Sides, insieme a registrazioni dal vivo precedentemente inedite dall’archivio della Virgin Records.

“L’era di ‘Spiceworld’- raccontano le ragazze- è stata un periodo molto divertente: avevamo un album al numero uno con le Spice, viaggiavamo in tutto il mondo e incontravamo i nostri fantastici fan, quando abbiamo pubblicato il nostro secondo album abbiamo realizzato un film tutto su di noi. Chi l’avrebbe mai detto? È pazzesco pensare che siano passati 25 anni”.

I RISULTATI DI “SPICEWORLD”

L’iconico album “Spiceworld”, pubblicato il 3 novembre 1997, è stato tre settimane al n. 1 della classifica ufficiale degli album del Regno Unito e 48 settimane nella Top 40 britannica. Ha venduto 192.000 copie nella prima settimana nel Regno Unito, superando il milione di vendite dopo sole otto settimane: e raggiunto il n. 1 in altri undici territori, il n. 2 in Canada, il n. 3 negli Stati Uniti e il n. 6 in Giappone.

Da allora “Spiceworld” ha venduto oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo, di cui oltre 1,6 milioni nel Regno Unito (dove la BPI lo ha certificato 5 volte platino) e 4,2 milioni negli Stati Uniti (certificato 4 volte platino dalla RIAA).

LE NUOVE VERSIONI

I vari formati includono il brano preferito dai fan, “Step To Me”, originariamente colonna sonora di una campagna del 1997 di un soft drink in cui si chiedeva ai fan di raccogliere venti linguette rosa dalle lattine in cambio di un cd di quattro brani “non in vendita nei negozi”. I formati digitale e 2CD includono anche l’inedita registrazione demo originale.

I fan, che per lungo tempo hanno chiesto a gran voce un album dal vivo del tour europeo e nordamericano del 1998, troveranno quattro registrazioni dal vivo inedite incluse nel doppio cd che nel doppio lp, tutte registrate in diverse location.

Oltre ad alcuni remix senza tempo, una ricerca negli archivi ha fatto ritrovare una versione inedita di “Viva Forever”, il “John Themis Ambient Mix” che prende il nome dal famoso chitarrista di origine australiana che in seguito ha co-scritto nel 2001 la hit “What Took You So Long”, brano da solista di Emma Bunton.

I formati digitale e CD sono completati da un nuovissimo “Spice Girls Party Mix”, che riunisce alcuni dei più grandi e popolari successi del gruppo in una festa pop di quasi quindici minuti.

LA TRACKLIST

Digital Deluxe Edition:

Spice Up Your Life Stop Too Much Saturday Night Divas Never Give Up On The Good Times Move Over Do It Denying Viva Forever The Lady Is A Vamp Step To Me (7” Mix) Outer Space Girls Walk Of Life Step To Me (Demo Version)* Too Much (Live In Toronto, July 1998)* Stop (Live In Madrid, March 1998)* Move Over (Live In Istanbul, October 1997) Spice Up Your Life (Live In Arnhem, March 1998)* Viva Forever (Live In Manchester, April 1998)* Spice Up Your Life (Morales Radio Mix) Stop (Morales Remix Edit) Too Much (SoulShock & Karlin Remix) Viva Forever (John Themis Ambient Mix)* Step To Me (Extended Mix) Spice Girls Party Mix*

2CD + Hardback Book:

CD1.

Spice Up Your Life Stop Too Much Saturday Night Divas Never Give Up On The Good Times Move Over Do It Denying Viva Forever The Lady Is A Vamp

CD2.

Step To Me (7” Mix) Outer Space Girls Walk Of Life Step To Me (Demo Version)* Too Much (Live In Toronto, July 1998)* Stop (Live In Madrid, March 1998)* Move Over (Live In Istanbul, October 1997) Spice Up Your Life (Live In Arnhem, March 1998)* Viva Forever (Live In Manchester, April 1998)* Spice Up Your Life (Morales Radio Mix) Stop (Morales Remix Edit) Too Much (SoulShock & Karlin Remix) Viva Forever (John Themis Ambient Mix)* Step To Me (Extended Mix) Spice Girls Party Mix*

Picture Disc:

A.

1. Spice Up Your Life

2. Stop

3. Too Much

4. Saturday Night Divas

5. Never Give Up On The Good Times

B.

1. Move Over

2. Do It

3. Denying

4. Viva Forever

5. The Lady Is A Vamp

Vinile trasparente

A.

1. Spice Up Your Life

2. Stop

3. Too Much

4, Saturday Night Divas

5. Never Give Up On The Good Times

B.

1. Move Over

2. Do It

3. Denying

4. Viva Forever

5. The Lady Is A Vamp

2LP Deluxe Edition:

A.

1. Spice Up Your Life

2. Stop

3. Too Much

4, Saturday Night Divas

5. Never Give Up On The Good Times

B.

1. Move Over

2. Do It

3. Denying

4. Viva Forever

5. The Lady Is A Vamp

C.

1. Too Much (Live In Toronto, July 1998)*

2. Stop (Live In Madrid, March 1998)*

3. Move Over (Live In Istanbul, October 1997)

4. Spice Up Your Life (Live In Arnhem, March 1998)*

5. Viva Forever (Live In Manchester, April 1998)*

D.

1. Spice Up Your Life (Morales Radio Mix)

2. Stop (Morales Remix Edit)

3. Too Much (Soulshock & Karlin Remix)

4. Viva Forever (John Themis Ambient Mix)*

5. Step To Me (Extended Mix)