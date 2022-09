Sergio Tazzer in libreria con “Grado Babo”

Dal 28 settembre in libreria “Grado Babo, da Klosterneuburg l’unità di misura del mosto diffuso in tutte le cantine” di Sergio Tazzer edito da Kellermann Editore

All’approssimarsi delle vendemmie, ogni anno, quando i viticoltori si incontrano le domande d’uso sono due: “Com’è l’uva, che grado fa?”. Per grado è sottinteso il Grado Babo, un’unità di misura impiegata per definire il contenuto zuccherino presente in un mosto. “GRADO BABO, da Klosterneuburg l’unità di misura del mosto diffuso in tutte le cantine” è il nuovo volume dell’omonima collana edita da Kellermann Editore, in libreria dal 28 settembre, che racconta il nome in codice Grado Babo, che da oltre cent’anni fa parte della tradizione e del lessico dei vigneti e delle cantine, ma di cui grande pubblico non conosce l’origine.

A cura di Sergio Tazzer – scrittore, giornalista e membro ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino – il volume conduce il lettore in un viaggio alla scoperta dell’origine del Grado Babo, della sua diffusione e del suo inventore.

Il termine Grado Babo è legato ad un semplice strumento di valutazione del contenuto zuccherino del mosto, il densimetro o più usualmente “mostimetro Babo”, il cui inventore, il direttore della cantina di Klosterneuburg August Wilhelm von Babo, è egli stesso parte della storia della moderna vitienologia.

Il barone August Wilhelm von Babo, fu uno scienziato noto anche per i suoi studi sulle ampelopatie – malattie delle viti coltivate – che nell’Ottocento giunsero in Europa dal Nuovo Mondo, ma soprattutto poiché mise in piedi l’antesignana di tutte le scuole enologiche. Questa pubblicazione, attraverso la quale il lettore avrà la possibilità di scoprirne vita e imprese, gli rende un doveroso omaggio.

Sergio Tazzer

Sergio Tazzer, (Treviso, 1946) già direttore della sede RAI per il Veneto, capo della redazione trentina e della redazione centrale del TGR a Roma. Studioso di storia contemporanea dei paesi dell’Europa centrale e balcanica, è autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, in particolare sulle vicende legate alla Prima Guerra Mondiale. È inoltre membro ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.

Scheda tecnica

Titolo: GRADO BABO, da Klosterneuburg l’unità di misura del mosto diffuso in tutte le cantine

Editore: Kellermann Editore

Autore: Sergio Tazzer

Prima edizione: settembre 2022

Formato: cm 15 x 21

Pagine: 48

Illustrazioni: fotografie COLORE

Confezione: brossura ali, filo refe

Collana: GRADO BABO (NIC 8)

Codice ISBN: 978-88-6767-115-1

Prezzo: € 9,00