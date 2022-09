“Naturalia” è la nuova capsule di art&design24

“Naturalia”, la nuova capsule di art&design24 a cura di Cristina Morozzi, firmata da Fulvia Mendini e Elena Salmistraro, in esclusiva al Design Store del Mudec di Milano

Dopo il successo dell’Art Capsule “I’m Frida” dedicata a Frida Kahlo firmata dall’illustratrice Vanna Vinci, art&design24 – il brand di 24 ORE Cultura dedicato all’oggettistica “d’autore” ispirato ai temi dell’arte, del design, dell’architettura, della musica e della moda – lancia Naturalia, la nuova collezione a cura di Cristina Morozzi con i disegni di Fulvia Mendini e Elena Salmistraro.

I prodotti della nuova serie – taccuini, quaderni, pochette, bag e foulard – saranno disponibili in esclusiva al Design Store del Mudec di Milano e prossimamente online sul sito www.artdesign24.com.

Naturalia è un mondo abitato da bizzarre creature, colorate e divertenti, alcune frutto di metamorfosi e strane combinazioni, altre dall’aspetto semplice e delicato. Esseri fuoriusciti da un mondo onirico e ironico assieme, prendono vita e rendono speciali oggetti semplici di uso quotidiano. Nello scenario contemporaneo dominato dalle incertezze, Naturalia diventa uno spazio “altro” in cui ritrovare un nuovo contatto con una natura immaginifica, uno spazio aperto alla fantasia.

Selezionate e guidate da Cristina Morozzi – giornalista, scrittrice, critica, art director, tra i più importanti esponenti del mondo del design contemporaneo – Fulvia Mendini e Elena Salmistraro, hanno saputo interpretare al meglio il tema di Naturalia, dando vita ad una straordinaria serie che racconta un mondo abitato da animali fantastici e delicate fioriture.

“La personale cifra stilistica delle due artiste rende speciali tipologie figurative classiche, come animali e fiori, creando una collezione che offre la sorpresa e il pregio di un inedito.”, afferma la curatrice Cristina Morozzi.

Fulvia Mendini, artista e figlia del famoso architetto, designer e teorico Alessandro Mendini, custode attenta e appassionata dello studio e dell’archivio paterno, dichiara: “Una luna azzurra, un cuore libero, una farfalla iridescente, una chiave d’oro misteriosa, due stelle splendenti, una coccinella portafortuna, uno scarabeo magico, un gallo canterino, una libellula incantata, un grillo parlante, un’ape regina, un pappagallo smaltato.

Questi sono i simboli che ho disegnato come sul manto di una fata, per questa collezione di oggetti, un quaderno, un taccuino e una pochette. Per il foulard e la borsa, ho pensato ad una scia caleidoscopica di fiori spaziali dentro un giardino dell’Eden rigoglioso, un piccolo paradiso fiorito con pistilli dai colori luminosi e delicati”.

“Quando Cristina Morozzi mi ha chiesto di disegnare per questo meraviglioso progetto, istintivamente ho iniziato ad immaginare animali inesistenti, ibridi, meticci. La sovrapposizione di layer, di strati, di elementi, proprio come nei totem dei nativi americani, simboli evocativi e propiziatori, o semplici sperimentazioni di grafica vettoriale, mi hanno molto divertita e soprattutto mi hanno facilitata nella definizione delle forme e dei pesi, generando esseri surreali e misteriosi. Così sono nati gli ANIMALI FANTASTICI: Tomi, la grande falena con corna a forma di becco di tucano, zampe di rana e corpo di scarabeo e Mato un coniglio bislungo con il corpo di zanzara, le ali di mosca, il naso di lupo e gli occhi di scimmia. Ma molti altri sono i riferimenti e le forme che si uniscono e danno vita a Tomi e Mato, sta a noi saperli trovare, ricercare e scovarli ma anche perché no, farci ispirare e sorridere” afferma Elena Salmistraro, product designer e artista che vanta numerose collaborazioni con importanti aziende del made in Italy.

Con Naturalia art&design24 prosegue il suo obiettivo di trasformare semplici oggetti di uso comune in piccoli manufatti preziosi e artigianali, in grado di restituire il saper fare del Made in Italy, a partire dal concept e dalla produzione, con un’attenta selezione di materiali, ad esempio nella composizione biologica e naturale dei prodotti tessili, passando al packaging curato nei dettagli, fino all’esposizione a scaffale.

Tutti i prodotti di art&design sono disponibili sul sito www.artdesign24.com e al Design Store del Mudec di Milano. Inoltre, vista la grande richiesta, l’Art Capsule “I’m Frida” realizzata da Vanni Vinci sarà distribuita anche nelle principali librerie nazionali.