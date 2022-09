Software eLearning: arriva il nuovo iSpring Suite 11

iSpring Suite 11 consentirà ai creatori di contenuti di progettare corsi eLearning di maggiore impatto con nuove funzioni di personalizzazione

iSpring Solutions Inc., fornitore di software e servizi eLearning rinomato in tutto il mondo, annuncia il lancio del nuovo iSpring Suite 11. Consentirà ai creatori di contenuti di progettare corsi eLearning di maggiore impatto con nuove funzioni di personalizzazione, personaggi e location disegnati a mano, opzioni di velocità del player e un’interfaccia utente leader nel settore.

iSpring Suite è un toolkit per creare corsi all-in-one che permette agli utenti di progettare contenuti eLearning dall’aspetto professionale: corsi interattivi, quiz, video tutorial, simulazioni, eBook compatibili con SCORM e interazioni, si creano velocemente e senza necessità di competenze tecniche o di una preparazione informatica. iSpring dispone anche di un’ampia libreria di risorse e modelli e uno spazio online in cui gli utenti possono archiviare i contenuti, lavorare ad essi insieme al proprio team e condividerli con le parti interessate per la revisione e l’approvazione.

Questo strumento è totalmente compatibile con iSpring Learn LMS, una piattaforma per la formazione online che va oltre la classica fornitura di formazione e aiuta le aziende a trasformare il proprio business. I contenuti creati con iSpring Suite possono esportati facilmente anche in oltre 150 dei più diffusi LMS dove verranno visualizzati alla perfezione e forniranno statistiche della formazione.

Il nuovo iSpring Suite 11 è dotato di una nuova interfaccia moderna ed estremamente intuitiva e di funzioni aggiuntive che consentono agli utenti di creare esperienze di apprendimento più personalizzate e agli studenti di apprendere al proprio ritmo:

Nuove funzioni di personalizzazione. Gli instructional designer possono creare corsi in linea con la brand identity, impostare i colori e le sfumature del player, arrotondare i pulsanti e usare i caratteri scaricati. Ora possono anche usare uno dei cinque nuovi modelli di player per corsi, creare i propri preset una sola volta e in futuro selezionare semplicemente un preset invece di realizzare i corsi da zero.

Nuovo aspetto delle simulazioni interattive. Le simulazioni di iSpring Suite 11 hanno un nuovo look e nuove animazioni. Le risposte degli studenti non spariscono come in precedenza, ma si spostano lungo lo schermo. Ciò consente agli studenti di monitorare meglio la progressione dei loro scenari formativi e vedere in che modo le opzioni di risposta che hanno selezionato influiscono sul dialogo.

Personaggi disegnati a mano. A differenza delle versioni precedenti, iSpring Suite 11 consente ai formatori di creare simulazioni con personaggi disegnati a mano e location progettate dai professionisti di iSpring. Esistono 5 personaggi pronti per l’uso con molteplici immagini delle loro emozioni; e ce ne sono altri in arrivo.

Opzioni di velocità del player. iSpring Suite 11 presenta una nuova funzione basata sulle richieste degli utenti che consente agli studenti di selezionare la velocità di riproduzione del corso. Ora esistono 5 opzioni di velocità di riproduzione, da 0,75 a 2x. Gli sviluppatori del corso possono decidere se abilitare questa opzione per i propri studenti.

“iSpring Suite 11 si focalizza sull’aspetto più importante dell’apprendimento online: l’esperienza di apprendimento. Con questa nuova versione – afferma Michael Keller, eLearning Officer di iSpring – i creatori di corsi hanno infinite opzioni per personalizzare l’aspetto e la visualizzazione dei contenuti. Gli instructional designer freelance possono creare preset unici per ciascuno dei propri clienti. Gli specialisti di formazione e sviluppo possono progettare programmi formativi in linea con la brand identity. Gli insegnanti possono incorporare personaggi disegnati a mano per coinvolgere gli studenti e spiegare nuovi argomenti in un modo più entusiasmante. Tutti potranno creare corsi eLearning ancora più di impatto con iSpring Suite 11!”

Prezzo e disponibilità

iSpring Suite 11 è disponibile in 9 lingue e la finestra del player dei corsi è dotata di 13 lingue tra cui lo spagnolo, il cinese e il giapponese. Può essere scaricato sul sito web di iSpring ed essere usato tramite una prova perfettamente funzionante di 14 giorni. Il prezzo attuale dello strumento di eLearning è di 770 € l’anno, per un piano base, e 970 € l’anno, per un piano avanzato.

Questo lancio prevede anche un nuovo piano di prezzi speciali per i freelance, oltre ai prezzi speciali per le istituzioni accademiche e scolastiche, gli enti no profit e gli enti pubblici. Il dettaglio dei prezzi può essere visualizzato su: https://www.ispring.it/ispring-suite#pricing.