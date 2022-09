Elezioni politiche: Letta crolla, in casa Pd si apre la caccia al colpevole

Elezioni politiche, la serata nera del Pd: “Faremo un’opposizione importante”. Ma c’è chi parla di “catastrofe”, durissimi i commenti di Marcucci e Morani

“Questa sera non possiamo non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni“. È la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani a commentare per prima in casa Pd i risultati delle elezioni politiche: i dem sotto il 20%, al secondo posto sotto Fratelli d’Italia ma con un margine minimo sugli ex alleati del Movimento 5 Stelle. Che mettono sotto accusa le strategie di Enrico Letta.

“Questa è una serata triste per il Paese – spiega Serracchiani come riferisce la Dire (www.dire.it) – ma siamo la prima forza di opposizione in Parlamento e la seconda forza politica. Faremo un’opposizione importante“. L’esponente dem risponde a distanza a Maria Elena Boschi, che ha definito le scelte di Letta sulle alleanze “un vero errore”. Per Serracchiani, “il Terzo polo non ha raggiunto l’obiettivo che si era dato“.

MARCUCCI (PD): “PRENDO ATTO ANCHE DELLA MIA SCONFITTA”

“È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra nella storia, con questi dati, prendo atto anche della mia sconfitta nel collegio toscano dove ero candidato. I risultati vanno sempre rispettati, auguro buon lavoro al senatore Manfredi Potenti”. Andrea Marcucci, del Pd, lo scrive su Twitter.

MORANI: “COMPLIMENTI A MELONI, PARLEREMO DI CATASTROFE DEM”

“Complimenti a Giorgia Meloni, prima donna italiana che vince le elezioni politiche. Meloni è leader della coalizione vincente e si avvia a formare il primo governo italiano a guida femminile“. Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata e candidata del Partito democratico. “Sulla catastrofe del Pd e del centrosinistra ne parleremo diffusamente”, aggiunge.