Crisula Stafida nel cast della fiction “Una mamma all’improvviso”

L’attrice Crisula Stafida è nel cast della mini serie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’improvviso”

L’attrice Crisula Stafida è nel cast della mini serie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’improvviso”. Diretto da Claudio Norza e prodotto da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, “Una mamma all’improvviso” è un dramedy per tutta la famiglia che mescola i toni della commedia a quelli del melò.

Nel cast troviamo Giulia Bevilaqua, Simone Corrente, Enzo De Caro, Cecilia Dazzi, Dino Abbrescia, Margareth Made’, Alice Maselli, Elena Cucci e Raniero Monaco di Lapio.

Crisula Stafida veste il camice di Virginia, infermiera un po’ svampita e sognatrice, che si prende cura della protagonista Claudia (Giulia Bevilaqua) ed è innamorata di Benpieri (Dino Abbrescia) primario della clinica in cui lavora.

«Le emozioni per l’inizio di una nuova produzione sono sempre le stesse e non cambiano mai negli anni, nel bene e nel male: senso della responsabilità, testa in subbuglio e quel fuoco dentro che arde sempre, ma quando il ruolo mi entusiasma arde ancora più forte…e in questo caso il ruolo mi piace da impazzire. Adoro Virginia, infermiera pasticciona e con la testa tra le nuvole, ma anche verace, sognatrice e un po’ ingenua. Poi ho dei compagni di lavoro di grande livello e un grande regista. Siamo tutti molto carichi!» – ha dichiarato l’attrice.

Nel corso della sua carriera di attrice Crisula Stafida ha esplorato vari generi, dal crime (in serie tv come “Distretto di Polizia” e “R.I.S. – Delitti Imperfetti”) all’horror (in film come “Tulpa-Perdizioni mortali”), fino alla commedia (è tra i protagonisti della saga “Din Don”, in onda su Italia Uno). Presto la rivedremo nella sit-com “Ricci e Capricci” e nel film tv “Din Don – Bianco Natale” (in onda su Italia Uno a Natale).

Crisula è anche un’apprezzata conduttrice: quest’anno, per esempio, è stata al timone (insieme a Claudio Guerrini) del talent musicale iBand (in onda su MediasetInfinity).

Crisula Stafida su Instagram: https://www.instagram.com/crisulastafida/