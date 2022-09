“Il colpo del leone” su Rai 3: la trama del film

In prima serata su Rai 3 in onda “Il colpo del leone”: ecco la trama del film con protagonisti Dany Boon, Philippe Katerine e Anne Serra

Dubbi, equivoci e tensione in un film in cui bugia e verità si confondono. Domenica 25 settembre alle 21.20 su Rai 3 in prima visione assoluta andrà in onda “Il colpo del leone”, film franco belga del 2020, con la regia di Ludovic Colbeau-Justin. Protagonisti Dany Boon, Philippe Katerine e Anne Serra.

Un paziente di una clinica psichiatrica, Leo Milan, afferma di essere in realtà un agente segreto, il cui nome in codice è Le Leon, di una rete spionistica chiamata La costellazione. Il suo medico Romain Martin in principio non gli crede, ma quando la sua fidanzata viene misteriosamente rapita, come lo stesso Leo gli aveva predetto, comincia a pensare che forse dietro il suo aspetto irsuto e trasandato si nasconda qualcos’altro. Così lo aiuta a scappare dall’ospedale finendo in un complesso ingranaggio ben più grande di lui con l’obiettivo di salvare la donna che ama. Il film “Il colpo del leone” gioca sul meccanismo dell’equivoco e dell’incertezza: Leo è davvero un agente segreto o è solo un grandissimo bugiardo?