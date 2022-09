Video animati accompagnano l’album di Delio Lambiase

Un album per uscire dal lockdown dell’anima: “Radice” di Delio Lambiase è accompagnato da una serie di video animati

Fuori i video-animati che accompagnano l’album “RADICE” del songwriter salernitano DELIO Lambiase.

L’album – già presente sulle principali piattaforme di streaming e download – si compone di 8 brani in vernacolare, la lingua che, racconta l’artista, “pone a contatto con un’autenticità più libera dai condizionamenti man mano assorbiti. L’album – continua il cantautore – è stato realizzato in questi ultimi due anni, in un periodo così estremo, che rischia di mandare in lockdown l’anima stessa. Quest’album mi ha aiutato a restare meglio “centrato” e a capire meglio le mie esigenze”.

I tre video animati principali che accompagnano il progetto sono stati realizzati dal giovane polacco Kuba Jarnot.

Il primo brano video-animato è “Si cagnasse”, una ballata pop rock in cui si cerca di prendere con leggerezza un amore finito.

Il secondo brano video-animato è “Povero Cristo”. In questo brano si grida, con un mood decisamente rock, il dolore e l’orrore della ferita (che non guarisce) per la devastante vicenda di Stefano Cucchi e per tutte le vittime della malagiustizia.

Il terzo brano video-animato è “Nun te fermà maje”, una canzone d’impronta marcatamente folk e in cui vi è un energico invito ad andare avanti riconoscendosi un valore intrinseco a prescindere da tutto e da tutti. Il video è realizzato con riprese fatte in casa durante il periodo in cui non si poteva varcare la porta della propria abitazione.

Altri video del progetto “Radice” possono essere visti sul canale youtube dell’artista.

L’intero progetto è un percorso musicale fatto di spensieratezza e di interrogativi, di giri in auto e in moto, concerti in piazza e nei locali della città, bottiglie di birra in spiaggia e sogni…. e tanto altro per cui non ci resta che “sentire” dove ci porterà l’ascolto dell’intero album.

