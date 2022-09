Master in in Critica Giornalistica: iscrizioni aperte fino a novembre

Aperto fino al 12 novembre il Bando Pubblico di selezione per l’ammissione al Master di primo livello in Critica Giornalistica per l’anno accademico 2022/2023

L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, apre fino al 12 novembre 2022 il Bando Pubblico di selezione per l’ammissione al Master di primo livello in Critica Giornalistica per l’anno accademico 2022/2023.

Il Master è fruibile sia in presenza che a distanza in diretta streaming secondo le specifiche esigenze dei corsisti.

A tutti gli allievi viene garantito lo svolgimento di uno stage in azienda di durata da tre a sei mesi presso i seguenti partner:

RAI – Radio Televisione Italiana, Sky, LA 7, Adnkronos, Gruppo Gedi (Repubblica-L’Espresso), Fondazione Musica per Roma, Fondazione Cinema per Roma, Zètema Progetto Cultura, APA (Associazione Produttori Audiovisivi), Stand by me produzioni cinematografiche e televisive, Fremantle Media, Wildside, Pepito produzioni, Way to blue, IIF Film (Gruppo Lucisano) ,ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,Piccolo Teatro di Milano, Teatro Franco Parenti, Compagnia Virgilio Sieni, Premio Solinas.

BORSE DI STUDIO E ISCRIZIONI



8 borse di studio previste (di cui due a copertura totale della quota di iscrizione) saranno assegnate a rimborso, al termine del Master.

Durata delle lezioni: dal 16/12/2022 al 26/06/2023 (giovedì, venerdì e sabato), stage da ottobre 2022. Le lezioni possono essere fruite sia in presenza che a distanza in diretta streaming secondo le esigenze degli allievi. Le domande di ammissione devono essere inviate entro e non oltre il 12 novembre 2022 secondo le modalità previste dal Bando Pubblico disponibile sul sito ufficiale del Master: www.criticagiornalistica.it