Concerti Low Roar annullati: richieste rimborso fino al 21 novembre

A causa di circostanze impreviste indipendenti dalla volontà di BPM Concerti e delle venue, il tour europeo di Low Roar è annullato. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati presso i rivenditori autorizzati entro e non oltre lunedì 21 novembre.

Di seguito la dichiarazione dell’artista:

“Due to unforeseen circumstances, we will have to cancel this tour. Life works in mysterious ways. We love you and are very sorry. But on a positive note , the new record is going into mixing. Thanks for all the support . ❤”

LOW ROAR – TOUR ANNULLATO

9 novembre 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino (recupero della data del 18 marzo 2022)

10 novembre 2022 – Monk – Roma (recupero della data del 16 marzo 2022)

11 novembre 2022 – Studio Foce – Lugano

12 novembre 2022 – Capitol – Pordenone (recupero della data del 15 marzo 2022)

13 novembre 2022 – Freak Out – Bologna (recupero della data del 17 marzo 2022)

Info su www.bpmconcerti.com