Arriva sul mercato il cioccolatino al Parmigiano Reggiano

Perfetto come pre-dessert o nell’aperitivo: arriva il cioccolatino al Parmigiano Reggiano che nasce dalla collaborazione tra il Consorzio e la cioccolateria ligure Lavoratti 1938

Il Parmigiano Reggiano si sposa con il cioccolato. Al salone del gusto di Torino, infatti, il Consorzio di tutela del “re dei formaggi” ha presentato la pralina che abbina il suo prodotto Dop a quello della cioccolateria “Lavoratti 1938”. La storica azienda artigianale di Varazze (nel savonese), in crisi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid, è stata recentemente acquisita e rilanciata dalla società “Dolcezze di Riviera”, nel cui cda siede anche un personaggio d’eccezione: il noto volto della Tv Fabio Fazio.

IL CONSORZIO: “UN PRODOTTO VERSATILE CHE SI ABBINA CON TUTTO”

“È ormai evidente a tutti – commenta il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli – che il Parmigiano Reggiano è un prodotto estremamente versatile, in grado non solo di conferire carattere ai grandi piatti, ma anche di abbinarsi con disinvoltura a vini, distillati, prodotti ittici e, come avrete presto modo di scoprire, al cioccolato di qualità“. Insomma, dice ancora Bertinelli, “esiste un Parmigiano Reggiano per tutti i gusti”.

FABIO FAZIO: “PARMIGIANO REGGIANO GARANZIA DI ECCELLENZA”

Aggiunge Fabio Fazio: “Abbiamo osato unire la piacevolezza e l’equilibrio del nostro cioccolato all’ingrediente che rappresenta al meglio l’Italia nel mondo: il Parmigiano Reggiano, garanzia assoluta di eccellenza senza eguali”. Ne “è nata – continua il conduttore – una pralina sorprendente in cui il cioccolato custodisce le diverse stagionature di Parmigiano in modo perfetto come pre-dessert o accompagnamento per l’aperitivo”.