Vertical Community Festival: ecco il programma definitivo

Vertical Community Festival al via: ci sarà anche un concorso aperto ad artisti emergenti, disegnatori, sceneggiatori, game designer, videomaker e web designer

Montecatini Terme si prepara ad accogliere la prima edizione del VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, l’evento, promosso dal Comune di Montecatini Terme e organizzato da Associazione Artigiano in collaborazione con LEG Live Emotion Group e TAG, sarà dedicato al PREMIO VERTICAL COMMUNITY ART, un concorso aperto ad artisti emergenti, disegnatori, sceneggiatori, game designer, videomaker e web designer che premierà un meritevole artista con una borsa di studio del valore di 2.000 Euro.

Il festival si inserisce nell’ambito del mondo comics che esalta la cultura pop chiamata Crossmediale. VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL, in questa sua prima edizione, sarà caratterizzato dal tema dell’ACQUA simbolo di vita, limpidezza e fluidità ed elemento caratterizzante di Montecatini Terme. Gli eventi legati alla cultura crossmediale sono sempre più incentrati sulla possibilità di mettere in connessione i mezzi di comunicazione l’uno con l’altro, grazie allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme digitali e ad un linguaggio comune che in virtù del connubio immagine e parola, rappresenta. IL VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL dove la verticalità dello sviluppo e la partecipazione del pubblico sono protagonisti, per 3 giorni proporrà incontri e concerti live.

Si inaugura venerdi’ 23 settembre: il Vertical Community Festival proporra’ un incontro con uno dei 3 giurati del Premio, Simone Bianchi artista che disegna e dipinge da oltre 15 anni per il mercato fumettistico americano.

Sempre nell’area incontri, sabato 24, protagonisti saranno Giovanni Eccher, Andrea Plazzi e Diego Cajelli, quest’ultimo autore e creativo per Zelig e tra le altre cose autore per Comics & Science collana editoriale divulgativa del CNR e domenica 25 si potranno conoscere gli InnTale gruppo di content creator che condividono con la loro nutrita community la passione per i giochi di ruolo, sia su YouTube che su Twitch.

La mattina delle 3 giornate di Festival sara’ dedicata ai seminari, da sottolineare quello di domenica 25 dedicato allo sviluppo dell’industria festivaliera post Pandemia che vedrà la partecipazione di rappresentanti di alcuni tra festival più importanti del settore, Paolo Gualdi direttore di San Marino Comics, Daniele Forcucci presidente del Pescara Comix, Andrea Lucchi direttore di Bergamo Comics.

La sezione dedicata ai live concert vedrà sul palco 3 performance tra le più amate dal pubblico di tutte le età, alle 19.00 del 23 settembre i protagonisti del live concert KALIDIA, la band melodic power metal italiana che si è formata nel 2010 ed ha girato l’Italia, la Germania e Regno Unito, condividendo il palco con artisti importanti come Rhapsody of Fire, Serenity, Cellar Darling e molti altri; sabato 24 toccherà a CORTE DI LUNAS band che con costumi unici e la forte presenza scenica tiene gli occhi del pubblico incollati sulla performance, una potente miscela di folk e rock, arricchita con influenze medioevali e pagani; il gran finale sarà con gli ANIMEniacs Corp che domenica 25 settembre faranno brillare il palco del Vertical Community Festival con le colonne sonore d’animazione e cinematografiche, divertire, emozionare e intrattenere sono le parole chiave di questo ensemble capitanato dal poliedrico Sandro Macelloni, direttore artistico e arrangiatore, e dal regista Gianluca Del Carlo, ideatore e direttore di produzione degli spettacoli della band.

L’ingresso al Festival è gratuito.

La partecipazione al concorso VERTICAL COMMUNITY ART è gratuita, il regolamento è online su www.associazioneartigiano.it con scadenza 11 settembre 2022.

Il programma del festival:

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

(Area Terme Tamerici)

Ore 16-18 main stage

Incontro con l’autore: L’arte e la storia di Simone Bianchi

Ore 18,30 main stage

Consegna premio speciale miglior disegnatore

Ore 19,00 main stage

Kalidia Live concert

SABATO 24 SETTEMBRE

(Area Terme Tamerici)

Ore 10-12 area incontri

Presentazione C&S: The Leonardo Issue

Il format Comics&Science è nato come esperimento di comunicazione scientifica promosso dal CNR

– Consiglio Nazionale delle Ricerche, il principale ente pubblico di ricerca scientifica e tecnologica, e parte dalla consapevolezza dell’efficacia del potenziale di intrattenimento del fumetto nel veicolare idee e concetti scientifici.

Calci&Sputi è un panel show di dibattito a squadre. 2 team da 2 relatori e un moderatore si sfidano

su una singola domanda, un dubbio per cui non c’è una risposta giusta o sbagliata. Il pubblico vota a inizio incontro e poi nuovamente alla fine, la squadra che sposta più voti vince l’incontro. È uno show goliardico e la domanda va scelta di conseguenza; visto il tema acqua e verticalità, proponiamo di calarci verticalmente nelle profondità marine domandandoci “Leviatano o Kraken? Qual è il mostro più temibile?”

Con Diego Cajelli, Giovanni Eccher, Andrea Plazzi e Jacopo Cucchi

Ore 16-18 main stage

Incontro con Diego Cajelli: il mondo dei nerd visto da un nerd?

Ore 18,30 main stage

Consegna premio speciale miglior sceneggiatore

Ore 19,00 main stage

Corte di Lunas live concert

DOMENICA 25 SETTEMBRE

(Area Terme Tamerici)

Ore 10-12 area incontri

Seminario: Lo sviluppo dell’industria festivaliera post Pandemia

relatori Paolo Gualdi direttore di San Marino Comics, Daniele Forcucci presidente del Pescara Comix, Andrea Lucchi direttore di Bergamo Comics

Ore 16-18 main stage

Incontro con Inntale: il mondo del web a 360°

Ore 18,30 main stage

Consegna primo premio Vertical Comunity Festival

Ore 19,00 main stage

ANIMEniacs Corp live concert

