Mieloma multiplo: via libera a teclistamab in monoterapia

Il Chmp ha raccomandato l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio di teclistamab come monoterapia per il mieloma multiplo recidivato e refrattario

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio (CMA) di teclistamab come monoterapia per pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario (RRMM), che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38 e che hanno dimostrato una progressione della malattia con l’ultima terapia. Sviluppato da Janssen sarà messo in commercio con il marchio Tecvayli.

Teclistamab è un anticorpo bispecifico IgG4 completamente umanizzato che ha come bersaglio due proteine, il BCMA e il CD3 dei linfociti T. Il BCMA è espresso ad alti livelli nelle cellule del mieloma multiplo.Teclistamab reindirizza i linfociti T CD3-positivi verso le cellule del mieloma che esprimono il BCMA per indurre l’uccisione delle cellule tumorali.

La CMA è l’approvazione di un farmaco che risponde a esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti sulla base di dati meno completi di quelli normalmente richiesti, quando il beneficio della disponibilità immediata del farmaco supera il rischio e il richiedente è in grado di fornire dati clinici completi in futuro. Sebbene le nuove opzioni terapeutiche abbiano quasi raddoppiato i risultati di sopravvivenza per i pazienti affetti da mieloma multiplo negli ultimi decenni, il mieloma rimane una malattia incurabile. Quasi tutti i pazienti hanno una ricaduta e necessitano di una terapia successiva. Generalmente, i risultati di efficacia diminuiscono ad ogni linea di terapia e i pazienti hanno prognosi infauste.

“Ci sforziamo di fornire la nostra robusta pipeline per il mieloma multiplo, composta da diversi meccanismi e bersagli, con l’obiettivo di migliorare i risultati per i pazienti”, ha dichiarato Peter Lebowitz, Global Therapeutic Area Head, Oncology, Janssen Research & Development, LLC. “Teclistamab è la dimostrazione di questo approccio. Se adottata dalla Commissione Europea, l’approvazione potrebbe essere la prima a livello mondiale per teclistamab, il primo anticorpo bispecifico che reindirizza le cellule T per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato e refrattario”.

Questa raccomandazione del CHMP si basa sui risultati positivi dello studio di fase 1/2 MajesTEC-1 (NCT03145181 e NCT04557098), che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di teclistamab in adulti con RRMM.

I risultati più recenti dello studio sono stati recentemente presentati al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2022 e pubblicati sul New England Journal of Medicine.1 Teclistamab ha prodotto risposte profonde e durature in pazienti con mieloma multiplo esposto a tripla classe (n=165). Con un follow-up mediano di circa 14 mesi (14,1), il tasso di risposta globale è stato del 63% ( intervallo di confidenza [CI] del 95%: 55,2-70,4), con il 39,4% che ha ottenuto una risposta completa (CR) o superiore.1 Quasi la metà (46%) dei pazienti che hanno ottenuto una CR o superiore erano negativi alla malattia minima residua (MRD).

Gli eventi avversi (AE) sono stati coerenti con questa popolazione di pazienti e le tossicità coerenti con il reindirizzamento delle cellule T sono state per lo più di grado 1/2.1 Gli AE più comuni sono stati la sindrome da rilascio di citochine (72,1%; 0,6% di grado 3, nessun grado 4) e la neutropenia (70,9%; 64% di grado 3 o 4). L’incidenza complessiva di eventi neurotossici è stata bassa (24 pazienti; 14,5%) e cinque pazienti (3%) hanno avuto una sindrome di neurotossicità associata alle cellule effettrici immunitarie.1 Ci sono stati cinque decessi correlati al trattamento e le riduzioni di dose e le interruzioni dovute agli AE sono state poco frequenti.