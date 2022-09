I Break Me Down tornano con un nuovo singolo

I Break Me Down presentano “Lose Your Mind”, nuova traccia dal ritmo incalzante, chitarre grosse e voce accattivante

Dopo l’uscita del primo singolo See Me Fall con alla voce Veronica Driven, i Break Me Down presentano Lose Your Mind, nuova traccia dal ritmo incalzante, chitarre grosse e voce accattivante.

I numeri del brano See Me Fall sono, per una band indipendente, degni di nota: oltre 60K ascolti su Spotify e più di 40K visualizzazioni su YouTube senza contare la crescita costante di nuovi followers su ogni piattaforma social.

Veronica, frontwoman della band, racconta: “Tutti siamo cresciuti con il lieto fine: il principe che salva la principessa dalla strega cattiva o dalla regina malvagia. Sono state scritte tante bellissime fiabe e girati svariati cartoni animati e film meravigliosi. Ma quei racconti non sono veritieri! Sappiamo molto bene che la vita reale non è una fiaba e raramente si assiste a un lieto fine. In poche parole: nella realtà i cattivi vincono. Da questa riflessione è partito tutto il processo di scrittura delle nostre nuove canzoni. Volevamo dare voce ai cattivi delle fiabe e raccontare la loro storia, i loro sentimenti. Non è vero che siamo solo buoni o solo cattivi. Dipende dalle situazioni che viviamo e che siamo costretti ad affrontare. Perché nella vita reale, quando subiamo un torto, ognuno di noi può diventare cattivo e provare il desiderio di fare del male, di vendicarsi. In queste canzoni, la nostra parte cattiva vince”.

Tommy, bassista del gruppo, riguardo al concept: “Quando ci siamo trovati per scrivere i testi e ragionare sui contenuti dei brani, ci siamo chiesti: quante volte nella vita reale abbiamo affrontato situazioni del genere dove ognuno fa i propri interessi incurante del danno che può provocare agli altri? E’ proprio questa domanda che ha influenzato la scrittura di questa canzone. Le fiabe non si discostano totalmente dalla vita reale, ma ne prendono ispirazione. Noi abbiamo fatto il processo inverso, dando una conclusione “reale” a quello che nella fantasia vogliamo che finisca bene”, Fabio, batterista, aggiunge: “nel cuore della Regina infatti albergano odio e risentimento, sensazioni che abbiamo provato tutti almeno una volta nella vita. I suoi però si riversano contro Alice che, non comprendendola fino in fondo, scatena in lei solitudine e abbandono, e così come succede a una persona normale, Iracebeth reagisce ma nel suo caso, essendo una sovrana, dando sfogo a tutta la sua follia”.