A Lido di Camaiore torna la Festa dello Sport e Fitness

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Lungomare di Lido di Camaiore si animerà con i protagonisti della Festa dello Sport e Fitness

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Lungomare di Lido di Camaiore si animerà con i protagonisti della Festa dello Sport e Fitness, fiera dello sport, del wellness e delle attività fisiche, organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e patrocinata dal C.O.N.I. sezione di Lucca e dal Comune di Camaiore che arriva quest’anno alla sua decima edizione.

Sul palco nelle due giornate si alterneranno spettacoli e dimostrazioni delle realtà che partecipano alla manifestazione, e tra le 18 e le 20 si potrà assistere ad incontri e interviste con ospiti ed esperti del mondo dello sport.

Durante la manifestazione saranno presenti due iniziative che vedranno la partecipazione della ASD UILDM Pisa Sporting Bows, gioco di bocce per disabili e l’Associazione Fiori di Loto di Massarosa, progetto che parte dallo sport come strumento di inclusione per creare una rete a livello territoriale.

E ancora in piazza Lemmetti gli atleti di due squadre di hockey su carrozzina elettrica Wheelchair Hockey Versilia e Lupi toscani di Scandicci si sfideranno in un’amichevole.

“Sono molto felici dell’invito di Carlo Alberto Carrai e Luca Della Latta di partecipare anche quest’anno alla Festa dello Sport – dichiara Riccardo Federigi presidente A.S.D. Wheelchair Hockey Versilia – siamo orgogliosi di avere la possibilità di promuovere e far conoscere sport e disabilità hockey wheelchair e anticipare le date del campionato nazionale Fipps Wheelchair Federazione Paralimpica Italiana”.

Esistono una molteplicità di sport e una altrettanta molteplicità di sportivi con abilità differenti che vivono con gioia lo sport e che portano alto il nome dell’Italia in competizioni come le Para Olimpiadi. Dichiara Carlo Alberto Carrai presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia – in più occasioni ho sottolineato come sia importante sensibilizzare ulteriormente il CONI e le amministrazioni comunali a fare uno sforzo comune di prendersi l’impegno verso la realizzazione di impianti sportivi, piste, piscine che siano davvero per tutti senza distinzioni. La Festa dello Sport – aggiunge- può essere un’occasione ulteriore per questo oltre che dare la possibilità a tutte le realtà sportive del territorio di potersi promuovere al meglio facendo conoscere le proprie attività”.

Per informazioni e adesioni:

https://www.inversilia.com/sport-e-fitness-x-edizione/

Tel. 333 2727145