Zaini: KÅNKEN presenta la nuova collezione 2022

Fjällräven amplia la gamma di colori e modelli dedicata al leggendario zaino Kånken e presenta la nuova edizione limitata

1978: quando tutto ebbe inizio. Alla fine degli anni Settanta, Åke Nordin, fondatore di Fjällräven, lesse un articolo riguardante la crescente incidenza di disturbi alla schiena tra i giovani svedesi in età scolare. Il problema era rappresentato dai loro zaini di scuola, pesanti e ingombranti. Forte della grande esperienza della sua azienda nel comparto degli zaini da trekking, Åke decise di cimentarsi nello sviluppo di uno zaino da scuola.

Fu così che, nel 1978, nacque Kånken. Uno zaino semplice, con lo spazio per due raccoglitori A4 e un portapenne, pensato per trasportare gli oggetti di scuola in modo facile e confortevole. Il suo design, semplice e senza tempo, si basava sugli stessi principi di funzionalità, durata e comfort applicati ad ogni altra attrezzatura outdoor di Fjällräven. Una ricetta di successo che, negli anni, ha reso Kånken famoso in tutto il mondo e l’ha trasformato nel prodotto più iconico di Fjällräven

Nuovi colori

Oggi Kånken è molto più di uno zaino: è un’estensione della personalità di chi lo indossa. Viene fotografato e personalizzato con spille, toppe o persino ricami. Viene ricreato graficamente nell’arte e usato come un accessorio trendy. E tutto questo continuando ad assolvere perfettamente alla sua funzione originale: trasportare oggetti. Nel 2022 Fjällräven amplia la già ricca gamma di colori disponibili per la famiglia di prodotti Kånken. Obiettivo: far sì che ognuno possa trovare il proprio Kånken ideale.

Kånken Art 2022

Kånken Art è il risultato che si ottiene invitando celebri artisti ad esprimere il loro personale rapporto con la natura, utilizzando uno zaino Kånken come tela. Per l’edizione 2022 Fjällräven collabora con la svedese Tekla Evelina Severin, colorist, designer e fotografa. Il suo nuovo Kånken “Free Horizon” si ispira alle linee e ai grandi spazi della natura e, più in particolare, al punto in cui terra e mare toccano il cielo: l’orizzonte.

“Sono partita osservando le linee e i volumi della natura. Da lì, ho cominciato a sviluppare le mie composizioni. Volevo trovare qualcosa di ininterrotto, aperto, spazioso. Che cosa c’è di più ampio e persistente della linea dell’orizzonte, dove mare e terra incontrano il cielo? Per quanto riguarda i colori, mi sono lasciata ispirare da latitudini calde e assolate, dall’asperità delle scogliere rocciose, dal riverbero dei campi di papaveri nella luce rosa del tramonto”. Scopri di più sulle ispirazioni e sul processo creativo di Tekla

La nuova edizione limitata è disponibile per Kånken nelle versioni classica, Laptop, Mini e Sling in tre diverse colorazioni: Landsort, Poppy Fields-Cotton Sky, Coast Line-Sky. L’1% dei ricavi della vendita di Kånken Art sosterrà la Arctic Fox Initiative, l’iniziativa con cui Fjällräven supporta progetti focalizzati sulla natura. Leggi di più sulla Arctic Fox Initiative e sulle organizzazioni che fino ad ora hanno beneficiato dei fondi.

Kånken Me Mini

Massima personalizzazione, mini formato. Dopo il lancio della nuova piattaforma di personalizzazione online dedicata all’iconico zaino Kånken, Fjällräven estende le possibilità di creazione alla versione mini di Kånken. Kånken Me Mini offre la stessa gamma di colori e di parti personalizzabili. Il tool online permette di sperimentare con i colori e divertirsi alla ricerca dei giusti abbinamenti, ma anche di creare il proprio Kånken insieme agli amici, condividendo con loro il link del progetto. Perché la creatività non ha limiti! Scopri di più su Kånken Me e Kånken Me Mini.

Fjällräven – www.fjällräven.com

Fjällräven è l’azienda svedese leader in Nord Europa nella produzione e fornitura di capi di abbigliamento, accessori e attrezzature outdoor senza tempo. Caratterizzata da una forte cultura dell’innovazione che dal 1960, anno della sua fondazione, ad oggi ha determinato lo sviluppo di nuove idee rivoluzionarie nel settore, Fjällräven da sempre studia e realizza prodotti funzionali e di lunga durata, agendo responsabilmente nei confronti dell’uomo, degli animali e della natura, con l’intento di ispirare le persone a scoprire e mantenere attivo l’interesse della vita all’aria aperta. Nel corso degli anni l’azienda ha anche dato vita a due celebri eventi outdoor, Fjällräven Classic e Fjällräven Polar, che attraggono ogni anno migliaia di partecipanti. Con 23 sedi in Europa e le diverse filiali situate tra il Nord America e l’Asia, oggi Fjällräven è presente in più di 30 Paesi nel Mondo, dove conta anche numerosi monomarca in punti strategici come New York, Amsterdam e Oslo. La gamma dei prodotti Fjällräven comprende abbigliamento e accessori outdoor per uomo e donna, oltre che zaini, tende e sacchi a pelo.

(Nella foto: Da sx a dx: Kånken Art, Kånken Art Mini, Kånken Art Laptop 15”, Kånken Art Sling)