Recidivo feat. G Saint: fuori il singolo “Que Rico”

“Que Rico” è il nuovo singolo di Recidivo feat. G Saint. Il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Con “Que Rico”, in feat con G Saint, scalda l’estate musicale Recidivo, riconosciuto come il rapper più bello e atipico del nuovo panorama indie, grazie ad una bellezza mozzafiato e a canzoni “gentili” che affondano un piede nel rap e l’altro nel pop.

Primo piano da copertina e fisico mozzafiato da perdere la testa. Ma non è un modello e nemmeno un atleta. È Recidivo, il rapper più bello e atipico che a botta di singoli si sta facendo spazio nel mondo della canzone, sfruttando un terreno ancora vergine. Siamo nella “terra di mezzo” tra rap e pop, dove non si rincorre la trap, con il suo linguaggio più violento e pornografico, per un posto al sole.

Un vero e proprio trasgressivo Recidivo, battezzato dalla critica come “il rapper gentile”. La sua ascesa è incessante e prosegue con “Que Rico”, il nuovo singolo – pubblicato in download digitale il 20 luglio dall’etichetta discografica indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari e in rotazione radiofonica da lunedì 29 agosto. Il tormentone per l’estate 2022 di Recidivo nasce dalla collaborazione con il rapper domenicano Sandry Esteban De La Paz Morla in arte G Saint, che partecipa alla produzione in feat, e con Andrea Zerillo, che firma il brano.

L’aspirante divo del rap, nato nel bergamasco nel 1999, racconta così alla stampa il nuovo lavoro, musicalmente connotato da ritmi caraibici e accenti reggae: «“Que rico” è volto a ironizzare in maniera leggera e divertente sul linguaggio dei giovani e sulla poca stabilità dei rapporti a causa dei social, dove vengono utilizzati per comunicare il solito telefono e termini come “Lovvami”, “Instagrammami”, “Pome” e “Ape Spritz”. Nel video si vede chiaramente che gli appuntamenti vengono organizzati al telefono e non ci sono più quelle bellissime storie che nascono da incontri casuali per strada».

LINK PER ASCOLTARE E SCARICARE “QUE RICO”:

https://fanlink.to/recidivoquerico

LINK PER GUARDARE IL VIDEO DI “QUE RICO”:

https://youtu.be/lHYWHlLsi2s