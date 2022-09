Italian Groove Collective: esce Jump Through Hoops

“Jump Through Hoops” è il secondo singolo di Italian Groove Collection, il Collettivo Nazionale dei Musicisti Professionisti uniti dalle sonorità Funk-Soul-Jazz

Jump Through Hoops è il titolo del nuovo singolo dell’Italian Groove Collective (IGC), il collettivo nazionale che unisce il Groove al Jazz e al Funky.

E’ il secondo brano pubblicato da IGC, su tutti i principali digital store, che anticipa l’uscita dell’album previsto per ottobre 2022. L’Italian Groove Collective, ideato durante il lockdown, si articola in un progetto discografico unitamente ad una progettualità live in cui si sono riuniti ben 54 musicisti professionisti, con l’intenzione di dare gran voce al Groove.

In particolare Il brano di nuova uscita con MTmusic label, Jump Through Hoops, nasce da un’idea del sassofonista Donato Sensini che lo ha scritto appositamente per il progetto IGC durante il secondo lockdown.

Racconta Donato Sensini :

“Ero al telefono con Costantino “Kosta” Ladisa (produttore del disco insieme a Gianni Vancini) che mi chiedeva come stessi e se avessi finito di scrivere il brano.

Ed io gli ho candidamente detto che con due bimbe costrette a casa e le tante cose da fare dovevo fare i salti mortali. Ma che avrei mandato quanto prima il provino del brano. E Kosta mi ha subito detto: allora lo dobbiamo intitolare Jump Through Hoops che è un modo di dire inglese che vuol significare proprio quello”

Il brano è suonato in duetto con il sassofonista Gianni Vancini. Ma Donato è anche uno strabiliante polistrumentista; ed in questo brano ha suonato non solo il suo sax tenore ma anche chitarra, tastiere, basso synth e…tromba.

Hanno poi contribuito al sound incalzante e molto “funky” anche altri straordinari musicisti come Cristiano Micalizzi (Batteria), Emiliano Pari (Organo Hammond), Gianni Vancini (Percussioni) ed una corposa sezione fiati con Costantino “Kosta” Ladisa al sax alto, Gianni Vancini al flauto, Davide Vicari al sax baritono, Sergio Vitale alla tromba e flicorno e Luca Giustozzi al trombone.

Ascolta JUMP THROUG HOOPS: https://bit.ly/3KdEDao