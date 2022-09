IKEA presenta la nuova collezione di utensili per la cucina e la tavola

IKEA presenta una nuova collezione stagionale di utensili per la cucina e la tavola che permette alle persone di preparare, servire, regalare e condividere i prodotti che amano

IKEA presenta una nuova collezione stagionale di utensili per la cucina e la tavola che permette alle persone di preparare, servire, regalare e condividere i prodotti freschi che amano.

Prepara – Inizia un nuovo rito stagionale

Hai mai provato a preparare un succo direttamente con i frutti e le bacche del tuo giardino? Con questo set della collezione KRÖSAMOS è facile: metti le bacche nel colino, riduci il tutto a purea e lascia che il succo coli nel bicchiere o nella bottiglia sottostanti. Delizioso!

Con un grembiule nuovo c’è più gusto a cucinare e preparare succhi di frutta. Abbiamo realizzato questo modello per la collezione KRÖSAMOS, così potrai scatenarti in cucina e approfittare di tutto quello che la natura ha da offrire senza rischiare di sporcarti.

Le bottiglie e i contenitori in vetro con coperchi KRÖSAMOS permettono di organizzare la dispensa in modo pratico e gradevole alla vista.

Servi in tavola – Porta in tavola i sapori di stagione

Tutto pronto per valorizzare le tue ricette. La ciotola, il piatto piccolo e il piatto da portata KRÖSAMOS, resistenti, pratici e ricchi di stile, possono essere usati da soli o insieme per rendere straordinari i pranzi e le cene di ogni giorno. Il piatto piccolo può anche diventare un coperchio per mantenere caldi i cibi.

“Le forme e i motivi semplici dei prodotti si ispirano alla cucina asiatica e ai colori tenui dell’autunno”. Henrik e Ida Preutz, designer

Dona calore al cuore della casa

Le tovagliette e gli strofinacci KRÖSAMOS sono realizzati in misto cotone e lino, due materiali resistenti e naturali.

Condividi – Regala i sapori che ami

Sfrutta gli ingredienti di stagione per creare oli aromatici, miscele di tè e mix di erbe da regalare a familiari e amici. Con dei sacchetti decorativi, impacchettare i regali è più facile. Caratterizzati dai tenui colori autunnali, questi sacchetti si abbinano a tutti gli articoli della collezione KRÖSAMOS e ti aiutano a confezionare regali originali utilizzando tutto ciò che la natura ha da offrire.