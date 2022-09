Regalare una gift card: ecco perché l’idea piace sempre di più

Le gift card oggi sono la nuova frontiera nei metodi di pagamento e nei regali da fare togliendo ogni imbarazzo ed evitando lo scontrino cortesia

Oggi, in piena era consumistica, è sempre più difficile riuscire a fare un regalo originale per se e per gli amici. Hai mai pensato di regalare una Gift Card? Sono un regalo versatile che possono essere utilizzate anche per premiare i dipendenti, i collaboratori o la forza vendita della tua azienda, oltre a fare un regalo gradito alle persone che ti stanno a cuore.

Su YourGiftCard.it puoi trovare le Gift Card delle migliori marche: Amazon, Esselunga, La Rinascente, Carrefour, Zalando Asos, SmartBox e tanti altri Brand, che ti permetteranno di regalare un pensiero sempre gradito, perché lasciano la massima libertà di scelta a chi le riceve.

Cosa sono le Gift Card

Tutte le Gift Card sono una forma di pagamento elettronico molto simile alle carte di debito e ai sistemi di pagamento come google pay o apple pay. Una delle più importanti Gift Card in commercio la emette la 3i4iM srl ed è una MasterCard prepagata usa e getta. Presenta dei vantaggi fiscali in termini di omaggistica ed incentivazione. La si può utilizzare anche come forma di welfare aziendale. La Gift Card MasterCard by 3i4iM si butta una volata esaurito il credito e non può essere ricaricata. E’ soggetta alla direttiva AMLD5 per l’antiriciclaggio, infatti non è possibile prelevare denaro e/o utilizzarla presso siti di scommesse.

La MasterCard by 3i4iM può essere utilizzata in più di 40 milioni di esercenti in tutto il mondo.

Inoltre può essere utilizzata:

✅ Per acquisti sicuri su internet.

✅ Per la gestione delle spese familiari

✅ Per darla ai figli minorenni durante i viaggi o le uscite con gli amici.

✅ Per le spese di rappresentanza.

Come procedere all’acquisto:

Prima di acquistare una Gift Card, è sempre opportuno selezionare un e-commerce certificato e di qualità come giftprepagata.com o yourgiftcard.it, poi cerca di tenere a mente il budget che hai a disposizione e capire come conoscere il credito residuo tramite un servizio specifico che solo gli eCommerce migliori potranno offrirti. Attenzione anche alle date di scadenza, consigliamo di leggere sempre tutte le istruzioni e le modalità di funzionamento prima di procedere all’acquisto.