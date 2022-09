Investindustrial fa la spesa di società dell’alimentare negli USA

L’italiana Investindustrial di Andrea Bonomi ha portato a termine una doppia acquisizione negli Usa per rafforza il polo dell’alimentare

Accade anche viceversa. L’italiana Investindustrial di Andrea Bonomi, realtà che comprende Csm Ingredients, Hi-Food, Italcanditi e La Doria, ha portato a termine una doppia acquisizione negli Usa per rafforza il polo dell’alimentare. Una operazione che porta i ricavi aggregati del gruppo ad un valore del portafoglio a 3,5 miliardi di dollari.

La prima acquisizione ha riguardato una parte consistente della divisione preparati alimentari di TreeHouse Foods. In particolare, Investindustrial ha acquisito, per un valore di 950 milioni di dollari, la parte del colosso Usa, leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato nel canale retail e per la ristorazione, che è attiva nella produzione e distribuzione di pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate.

Sotto il controllo italiano saranno quindi 14 impianti di produzione negli Stati Uniti e in Canada, ma anche i due che si trovano in Italia. Si tratta dei due stabilimenti produttivi di pasta che gli americani gestivano a Fara Gera d’Adda e a Verolanuova, rispettivamente in provincia di Bergamo e di Brescia.

L’operazione sarà perfezionata nel quarto trimestre e secondo quanto comunicato da Investindustrial “i ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla combinazione della società e di La Doria creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo”.

La seconda operazione completata negli Stati Uniti ha riguardato l’acquisto da Riverside Company. Pfg, del Parker Food Group, “azienda leader nello sviluppo e nella produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni».

L’azienda impiega circa 370 dipendenti, ha sede a Fort Worth (Texas) e controlla tre stabilimenti negli Stati Uniti, situati rispettivamente a Mexico (Missouri), Perry (New York) e Fort Worth.