Torna Vicomix e si trasforma in Vicenza Comics&Games

Torna Vicomix e cambia nome: sabato 1 e domenica 2 ottobre appuntamento in fiera con Vicenza Comics&Games, evento del circuito fieredelfumetto.it

Dopo due anni di ‘stop‘, a causa della pandemia e dalla riorganizzazione dei calendari, finalmente anche a Vicenza torna la grande comic convention a firma di fieredelfumetto.it.

Nata come Vicomix, la cui ultima edizione si è svolta ad aprile 2019, la manifestazione si presenta con il nuovo nome Vicenza Comics & Games e il nuovo logo. Un gradito ritorno per tutti gli amanti, di ogni età, di cultura pop e di cose da ‘nerd’. L’appuntamento è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre alla Fiera di Vicenza e assicurerà un fine settimana di spensieratezza, fantasia e divertimento.

Il pubblico troverà una grande mostra mercato con fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games.

Tutti gli amanti di videogiochi potranno giocare gratuitamente con gli ultimi titoli del momento, da provare nella grande area di Game Over Computer mentre i nostalgici troveranno un’area retrogames per rivivere le emozioni dei giochi arcade degli anni 80 e 90.

La sezione dedicata al comics presenterà una panoramica fra titoli e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e nuove tendenze internazionali, grazie alla partecipazione di case editrici, fumetterie nazionali, e importanti ospiti, mentre nell’Artist Alley troveranno spazio disegnatori, illustratori, scrittori ed editori indipendenti.

Autrice del manifesto di Vicenza Comics&Games 2022 è Giorgia Lain, fumettista e illustratrice per il webcomic #vengoanchio.

A Vicenza Comics&Games ci saranno inoltre tante attività dedicate al mondo dei cosplay e alle tendenze che arrivano da Giappone e Corea: anche a questa edizione non mancheranno personaggi incredibili ed esibizioni favolose! Per tutto il weekend si alterneranno raduni, shooting fotografici professionali, esibizioni cosplay e show K-pop per uno spettacolo continuo che culminerà con l’attesissima gara cosplay.

Vicenza Comics&Games è l’occasione per immergersi in un mondo fantasioso e spensierato per famiglie e per un pubblico di tutte le età. Biglietto d’ingresso giornaliero a 8 euro e abbonamento nominale per due giorni a 15 euro acquistando online con DIY Ticket. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni.