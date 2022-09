Steatosi epatica non alcolica nei bimbi: sostanze chimiche sotto accusa

L’esposizione prenatale a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino può essere una causa di maggiore incidenza di steatosi epatica non alcolica nei bambini

Secondo uno studio pubblicato su JAMA Network Open, l’esposizione prenatale a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino può essere una causa di maggiore incidenza di steatosi epatica non alcolica nei bambini.

L’esposizione prenatale a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino (EDC) può aumentare il rischio di danno epatico nei bambini; tuttavia, le prove sull’uomo ad oggi sono scarse e studi precedenti non hanno considerato i potenziali effetti della miscela EDC. Inoltre, l’associazione tra l’esposizione prenatale all’EDC e l’apoptosi epatocellulare nei bambini non è stata studiata in precedenza.

Il dott. Vishal Midya, del dipartimento di medicina ambientale e salute pubblica presso la Icahn School of Medicine sul Monte Sinai, e colleghi hanno riferito che la NAFLD è “sempre più diagnosticata durante l’infanzia”, ​​che si verifica nel 6%-10% dei casi nella popolazione pediatrica generale e in circa il 36% dei bambini con obesità.

Per determinare se l’esposizione prenatale a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino possa aumentare il rischio di danno epatico e apoptosi epatocellulare in un bambino, Midya e colleghi hanno analizzato i dati raccolti da 1.108 coppie madre-bambino da studi prospettici di coorte di nascita basati sulla popolazione di Francia, Grecia, Lituania, Norvegia, Spagna e Regno Unito.

Campioni di urina o di sangue erano stati raccolti dalle madri durante la gravidanza o dal sangue del cordone ombelicale raccolto alla nascita e campioni di siero dai loro figli sono stati raccolti tra i 6 e gli 11 anni di età. I ricercatori hanno valutato il rischio di danno epatico dovuto ai livelli sierici di alanina aminotransferasi, aspartato transferasi e gamma-glutamiltransferasi e apoptosi epatocellulare con livelli di citocheratina 18 (CK-18).

“Abbiamo applicato un nuovo quadro analitico utilizzando due metodi statistici all’avanguardia per l’analisi della miscela di esposizione con diverse ipotesi sottostanti che ci hanno permesso di valutare la solidità dei risultati, indipendentemente dall’approccio statistico”, hanno scritto Midya e colleghi.

I ricercatori hanno valutato l’esposizione a 45 sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, tra cui 10 ftalati, nove metalli, cinque bifenili policlorurati, cinque sostanze perfluoroalchiliche, quattro parabeni, quattro pesticidi organofosfati, tre pesticidi organoclorurati, tre fenoli e due eteri di difenile polibromurati.

Secondo i risultati dello studio, i bambini avevano maggiori probabilità di danno epatico da esposizione a pesticidi organoclorurati (OR=1,44; intervallo credibile al 95%, 1,21-1,71), eteri di difenile polibromurati (OR=1,57; IC 95%, 1,34-1,84), perfluoroalchil sostanze (OR=1,73; IC 95%, 1,45-2,09) e metalli (OR=2,21; IC 95%, 1,65-3,02). Al contrario, i ricercatori hanno osservato che i bambini avevano una probabilità ridotta di danno epatico dovuto all’esposizione a ftalati ad alto peso molecolare (OR=0,74; IC 95%, 0,6-0,91) e fenoli (OR=0,66; IC 95%, 0,54-0,78).

Inoltre, i ricercatori hanno riferito che l’aumento dei livelli di CK-18 era collegato a un aumento dell’etere di difenile polibromurato (b=6,46 UI/L; IC 95%, 3,09-9,92) e del bifenile policlorurato (b=5,84 UI/L; IC 95%, 1,69- 10.08) esposizione.

“Abbiamo scoperto che le esposizioni prenatali a sostanze chimiche onnipresenti che alterano il sistema endocrino, e in particolare a pesticidi organoclorurati, eteri di difenile polibromurati, sostanze perfluoroalchiliche e metalli, erano associate a un aumento del danno epatico e/o all’apoptosi epatocellulare nei bambini”, hanno scritto Midya e colleghi. “I nostri risultati possono indirizzare strategie di prevenzione e intervento nella prima infanzia più efficienti per affrontare l’attuale epidemia di NAFLD”.

Vishal Midya et al., Association of Prenatal Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals With Liver Injury in Children. JAMA Netw Open. 2022 Jul 1;5(7):e2220176. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.20176.

leggi