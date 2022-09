“Paradiso” è la nuova collezione invernale di Gensami

La collezione Paradiso è la capsule icona per l’autunno-inverno firmata Gensami che rende omaggio all’Arte e alla cultura Italiana come espressione di valori e bellezza

Il brand propone una linea unica, capace di coordinare capi per bebè e adulti con rara raffinatezza, raccontando una storia d’Amore tutta italiana.

Non poteva che chiamarsi Paradiso, questa collezione nella collezione, che racchiude i versi Danteschi nei capi dedicati agli adulti e li reinterpreta con disegni in quelli dedicati ai bebè.

I più noti versi del Sommo Poeta ne sono l’ispirazione, con stelle e motivi in jacquard che decorano sfiziosi modelli, richiamando “L’Amor che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, Divina Commedia).

Creazioni romantiche e allo stesso tempo attuali e frizzanti, realizzate in un innovativo blend di filati nobili. Capi dalla texture compatta e allo stesso tempo morbida, perfetti compagni di viaggio grazie alla loro praticità e versatilità.

Bottoni logati in corno e bordature in Alcantara completano le proposte in colori naturali, sempre contornati dal giallo, nuance iconica del brand.

Particolare e imperdibile il poncho con le liriche di Dante Alighieri che decorano questo sfizioso poncho a mantella unisex. Rimagliato in fibre nobili come il baby alpaca, seta e cashmere, i colori naturali vengono contornati dall’esuberante giallo e impreziositi dal bordo in Alcantara®. Questa avvolgente mantella, che richiama il disegno sulla copertina baby, può essere indossata con tutti i look.