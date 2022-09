Grande Fratello Vip 7 al via: ecco tutti i concorrenti

Dall’ex di Belen alla sorella di Elettra Lamborghini, ecco il cast del Grande Fratello Vip 7: il reality torna su Canale 5 lunedì 19 settembre in prima serata

Il cast del Grande Fratello Vip 7 non è più un segreto. E non per volontà di Alfonso Signorini, che da lunedì 19 sarà alla guida del reality di Canale 5 per la quarta volta. Il conduttore aveva svelato la presenza di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

I CONCORRENTI

I restanti 20 nomi sarebbero arrivati tra la prima e la seconda puntata. Ieri, il sito di Davide Maggio ha colto sul tempo il programma e pubblicato la lista ufficiale. Tra i concorrenti un ex di Belen e la sorella di Elettra Lamborghini. Poi ex concorrenti del reality, di programmi come Il Collegio, Uomini e Donne o Ti mando in convento. E ancora un’icona tran, uno sportivo, un giornalista del Tg1 e un ex volto di Bim Bum Bam.

Sui social, però, c’è già chi si lamenta della poca notorietà dei Vip. Dal canto suo, Signorini ha già spiegato che non è il nome a fare il programma. Gli argomenti di cui parlare durante le puntate, però, non mancheranno di certo. In studio a cogliere i commenti social Giulia Salemi. Alla guida di Gf Vip Party, invece, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

I NOMI

Ecco i nomi:

Marco Bellavia – Volto di Bim Bum Bam

Giovanni Ciacci – Stylist

George Ciupilan – da Il Collegio e La Caserma

Sofia Giaele De Donà – da Ti spedisco in convento

Alberto De Pisis – Ex fidanzato di Taylor Mega

Daniele Del Moro – Ha partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso nel 2016

Edoardo Donnamaria – Ha fatto Forum e lo speacker a RTL 102.5

Elenoire Ferruzzi – Icona trans

Antonella Fiordelisi – Ex schermitrice, ex tentatrice di Temptation Island. Ha avuto una storia con Higuain e Francesco Chiofalo

Gegia – Attrice

Charlie Gnocchi – fratello di Gene

Wilma Goich – Cantante

Ginevra Lamborghini – Sorella di Elettra

Sara Manfuso – Giornalista

Carolina Marconi – Ex concorrente del Grande Fratello 4

Nikita Pelizon – Ex tentatrice di Temptation Island e di Pechino Express

Amaurys Pérez – Ex pallanuotista

Pamela Prati – Soubrette

Cristina Quaranta – Ex di Non è la Rai ed ex velina

Attilio Romita – Volto del Tg1

Patrizia Rossetti – Volto di punta di Rete 4

Luca Salatino – Tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Antonino Spinalbanese – Ex di Belen