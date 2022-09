Biden in limousine, leader africani in bus ai funerali di Elisabetta II

Ai funerali di Elisabetta II Biden in limousine, leader africani in pullman: polemica sui social. La maggioranza dei presidenti su mezzi condivisi, ma c’è chi critica…

Foto di gruppo, con polemiche social, nel pullman che ha condotto i leader africani alle esequie della regina Elisabetta II, tenute a Londra alla presenza di centinaia di capi di Stato e di governo e di alti funzionari. In uno scatto rilanciato dal portale Kenyans e dal quotidiano tanzaniano The Citizen, si vedono, seduti all’interno del pullman, la presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan e dietro di lei, sorridente, il capo di Stato keniano William Ruto, alla prima visita all’estero da quando è in carica, il mese scorso.

Accanto a Suluhi Hassan, nota nel suo Paese anche con l’appellativo “Mama Samia” in segno di rispetto, si vede il suo vice-ministro degli Esteri Mbarouk Nassor Mbarouk. Oggi la stragrande maggioranza dei dirigenti è stata trasportata in pullman al funerale della regina, che si sono svolti nell’abbazia di Westminster. Non tutti però, come non hanno mancato di notare entrambi i media dell’Africa orientale. The Citizen, a chiusura di un suo post su Instagram, evidenzia che “ad alcuni leader europei”, non specificati, “e al presidente americano Joe Biden è stato permesso di usare mezzi propri”.

Kenyans va oltre, proponendo una accanto all’altra le due foto: i sorrisi in pullman e poi la parata di limousine che sono solite accompagnare il presidente americano in giro per il mondo. La polemica può sembrare creata ad arte ma si iscrive in un più ampio contesto di messa in discussione dell’operato e dell’eredità della corona britannica nelle sue ex colonie, fra le quali figurano sia il Kenya che la Tanzania, oltre a 14 Paesi del Commonwealth dove la carica di capo di Stato è passata nei giorni scorsi da Elisabetta II a suo figlio Carlo III.

Acredini e osservazioni che, spiega la Dire (www.dire.it), si specchiano nelle complessità delle singole realtà interne dei Paesi. “I nostri leader sono andati nel Regno Unito e vengono trattati come loro si comportano con noi” ha scritto su Twitter rilanciando un video dei pullman Emmanuel Lumumba, esperto di intelligenza artificiale di base a Nairobi, seguito da quasi 14mila persone e molto attivo, come si vede scorrendo il profilo, nel commentare la politica nazionale e non solo.