Oggi all’Abbazia di Westminster i funerali della Regina Elisabetta II: alla cerimonia solenne presenti centinaia di Capi di Stato di tutto il mondo

Oggi occhi del mondo puntati sull’Abbazia di Westminster. Il feretro della regina Elisabetta questa mattina ha lasciato Westminster Hall per giungere nella cattedrale gotica, dove alle 12, ora italiana, sono iniziati i funerali della sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni.

Per renderle omaggio a Londra sono arrivati 500 Capi di Stato da tutto il mondo, tra cui il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Duemila in tutto coloro che prenderanno parte alla cerimonia, in una Capitale britannica blindata, con circa 10000 agenti schierati da Scotland Yard.

Nell’edificio religioso nel cuore di Londra, tradizionale luogo di incoronazione e sepoltura dei reali britannici e tra i simboli della Chiesa anglicana, sono presenti, con i rispettivi consorti, tutti gli ultimi capi del governo britannico degli ultimi 25 anni, come segnala il quotidiano The Guardian nella sua edizione online. Ci sono il primo ministro britannico Liz Truss e Boris Johnson; poi Theresa May e David Cameron, conservatori come l’attuale premier, e Gordon Brown e Tony Blair, laburisti.

Le esequie sono anche un evento mediatico senza precedenti, che si stima verrà seguito da 4 miliardi e mezzo di persone. Migliaia i cittadini (britannici e non) che negli scorsi giorni hanno affrontato file di chilometri per salutare l’amata sovrana. Anche le guardie reali sono state messe a dura prova, con turni stremanti, tanto che una di loro è svenuta davanti il feretro durante il turno di veglia.

FUNERALE REGINA ELISABETTA, DOVE VEDERE LA DIRETTA TV

In Italia la diretta dei funerali verrà trasmessa su Rai 1 e Canale 5. Sul primo canale nazionale dalle 10.30 andrà in onda lo speciale del Tg1 “Elisabetta II, l’addio”, condotto da Monica Maggioni, che accompagnerà gli spettatori verso il momento delle celebrazioni, per poi seguire istante per istante i funerali. Su Canale 5 a partire dalle 11 Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “The Queen – Addio alla Regina”. Lo speciale condotto da Silvia Toffanin avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Anche Skytg24 seguirà l’evento con una serie di speciali che si susseguiranno per tutta la giornata.

FUNERALE REGINA ELISABETTA, DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire i funerali in diretta streaming sulla BBC, ma anche su RaiPlay e Mediaset Infinity.