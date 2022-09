Prodotti per la cura della pelle: Marionnaud lancia il programma “Love Your Skin”, per rivelare la bellezza di ogni donna

Ogni donna è unica, tutte le pelli sono diverse e hanno bisogno di trattamenti specifici. Marionnaud vuole infatti proporre un’offerta skincare premium e personalizzata, guidata della sua forte expertise nel mercato, attraverso la quale ogni donna può prendersi cura di sé stessa e sentirsi bene nella propria pelle.

L’iniziativa di Largo Consumo e Ipsos, che svela le catene distributive più amate dai consumatori, su un panel di 41.000 clienti, ha infatti nominato Marionnaud Italia Migliore Insegna 2022 nella categoria Beni per la Persona.

Il Programma di bellezza personalizzato Love Your Skin

Sostenuta da alcuni dei più grandi marchi nel mondo della bellezza, come Lancome, Shiseido, Guerlain, Estée Lauder, SVR,Filorga, Diego dalla Palma, Philosophy, Clarins e dall’esclusive linee proprie Skin System, Harvest, Marionnaud attraverso il suo programma Love Your Skin, si propone di accompagnare ogni donna nella comprensione dei bisogni della propria pelle e nella scoperta della skincare routine ideale.

Un’ Esperienza di shopping omnicanale, personalizzata e premium

Nelle Profumerie Marionnaud i clienti sono immersi nel Programma Love Your Skin grazie ad una serie di touchpoint presenti tra cui vetrine, lineari e per valorizzare l’aspetto omnicanale, Marionnaud ha altresì aggiunto dei QR code che guidano i clienti nelle sezioni online del sito dedicate al nuovo programma di bellezza. Love Your Skin, che centralizza l’expertise Marionnaud, permette quindi ai clienti di comprendere i loro bisogni (attraverso la diagnosi della pelle), imparare una corretta gestualità (articoli, tutorial) e scoprire i prodotti ideali con i quali prendersi cura di loro stessi.

Parimenti, sono stati sviluppati dei contenuti per i canali social come i tutorial e reel in modo tale che i clienti possano beneficiare di consigli professionali sui prodotti presentati, gratuitamente ed in qualsiasi momento.

Infine, Marionnaud ha investito sul programma fedeltà Marionnaud PRIVILEGE per personalizzare ancora di più il suo approccio customer driven, inviando ai suoi clienti, delle campagne e-mail con contenuti e suggerimenti perfettamente in linea ai loro bisogni ed esigenze.

Questo approccio didattico, premium, omnicanale e personalizzato sul tema skincare sta già coinvolgendo tantissime consumatrici, e ha permesso loro di apprendere al meglio come prendersi cura di loro stesse e della loro pelle grazie soprattutto all’expertise del nostro staff di negozio.

Un’offerta skincare sempre più ricca

Negli ultimi mesi, Marionnaud ha anche arricchito la sua offerta skincare con numerosi marchi naturali, clean, innovativi e professionali, in linea con le tendenze del mercato skincare, haircare e prodotti per la cura personale, quali Raffaele Ruberto, Ioma, Roc, Gamarde, Jowae, donando così ai clienti una vera e propria esperienza di benessere a 360 gradi.

Attraverso un’offerta skincare costantemente arricchita, contenuti sempre più expert, premium e personalizzati ed un approccio omnicanale, moderno ed innovativo, Marionnaud continua la sua evoluzione sull’asse dei trattamenti, strategico per l’insegna, che, con molti nuovi progetti per il 2022 ha lo scopo di accompagnare i suoi clienti nella ricerca della routine ideale per la loro pelle, per rivelare tutta la loro bellezza.