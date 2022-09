Epatite B: antivirali non aumentano il rischio di carcinoma epatocellulare

Nessuna differenza per il rischio di carcinoma epatocellulare tra i pazienti che assumono tenofovir rispetto a entecavir per la cura del virus dell’epatite B

Non vi sarebbe alcuna differenza clinicamente significativa nel rischio di carcinoma epatocellulare tra i pazienti che assumono tenofovir rispetto a entecavir per il trattamento dell’infezione cronica da virus dell’epatite B, secondo i risultati di uno studio pubblicati su JAMA Network Open.

“Il rischio comparativo di carcinoma epatocellulare tra tenofovir ed entecavir è oggetto di controversia in corso. Molteplici meta-analisi su questo argomento hanno prodotto risultati contrastanti, con alcuni a favore del tenofovir e altri che non hanno riscontrato differenze significative tra i due agenti”, evidenzia Daniel Q. Huang del NAFLD Research Center presso l’Università della California, San Diego.

“Tutte le meta-analisi precedenti si basavano su dati a livello di studio e i dati sul tempo all’evento non sono stati acquisiti per i singoli pazienti. Ciò ci ha portato a eseguire una meta-analisi dei dati dei singoli pazienti utilizzando i dati ricostruiti dei singoli partecipanti, che spiegano la censura e affrontano l’eterogeneità “, sottolineano gli autori.

La meta-analisi dei dati dei singoli pazienti ricostruita includeva 24.269 pazienti (età media, 49,86 anni; 65,05% uomini) con infezione cronica da HBV trattati con tenofovir (n=10.534) o entecavir (n=13.735). Sono stati inclusi quattordici studi di alta qualità, abbinati al punteggio di propensione, con dati sul tempo all’evento.

I pazienti che assumevano tenofovir rispetto a quelli che assumevano entecavir non avevano differenze statisticamente significative nelle caratteristiche basali dopo la corrispondenza del punteggio di propensione. Il tempo mediano di follow-up è stato di 3,46 anni per tenofovir e 4,01 anni per entecavir.

L’incidenza di HCC per i pazienti che assumevano tenofovir rispetto ai pazienti che assumevano entecavir era del 3,08% contro 3,51% a 1 anno, 6,71% contro 7,85% a 3 anni e 8,26% contro 10,87% a 5 anni.

Mentre l’incidenza di HCC nella coorte complessiva a 5 anni era inferiore per tenofovir rispetto a entecavir (Cox HR stratificato=0,85; IC 95%, 0,76-0,94), i ricercatori non hanno riscontrato differenze significative esaminando la sottoanalisi degli studi di coorte clinici allo stesso punto temporale (Cox HR stratificato=0,92; IC 95%, 0,8-1,06).

“Sebbene tenofovir fosse associato a un’incidenza di carcinoma epatocellulare statisticamente inferiore nell’analisi complessiva, non ci sono state differenze tra gli studi di coorte clinici che probabilmente hanno fornito un migliore bilanciamento delle caratteristiche di base tra i gruppi”, ha affermato Huang.

“Il tempo medio per lo sviluppo del carcinoma epatocellulare è stato di circa 3 settimane in più nel gruppo tenofovir rispetto al gruppo entecavir all’anno 5”, ha continuato Huang. “Quindi, il nostro studio suggerisce che non vi è alcuna differenza clinicamente significativa nell’incidenza del carcinoma epatocellulare tra tenofovir ed entecavir”.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori hanno raccomandato che la scelta del trattamento antivirale per l’infezione cronica da HBV sia basata sulla “disponibilità del farmaco, convenienza e tollerabilità del paziente, piuttosto che sulla percezione che un farmaco sia migliore dell’altro”, ha affermato Huang.

Sebbene questi dati possano essere convalidati in un ampio studio prospettico multicentrico randomizzato, Huang ha avvertito che il basso tasso di sviluppo di HCC significherebbe che un tale studio richiederebbe un “numero estremamente elevato di pazienti” e una lunga durata di follow-up.

“L’attuale studio fornisce il più alto livello di evidenza disponibile fino ad oggi per valutare il rischio comparativo di carcinoma epatocellulare tra tenofovir ed entecavir”, ha affermato Huang.

Darren Jun Hao Tan et al., Risk of Hepatocellular Carcinoma With Tenofovir vs Entecavir Treatment for Chronic Hepatitis B Virus: A Reconstructed Individual Patient Data Meta-analysis. JAMA Netw Open 2022 Jun 1;5(6):e2219407. leggi