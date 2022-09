Alessandro Ricci in libreria con “Come Filippo salvò la fantasia”

NPS Edizioni pubblica “Come Filippo salvò la fantasia”, romanzo d’avventura e magia, scritto da Alessandro Ricci e illustrato dall’artista lucchese Stefania Franchi

Arriva in libreria “Come Filippo salvò la fantasia”, nuovo libro di Alessandro Ricci, edito da NPS Edizioni (14 euro), il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere, da anni impegnata nel promuovere la cultura del libro e l’editoria consapevole.

“Come Filippo salvò la fantasia” è un romanzo di formazione, avventura e magia, con protagonista un eroe recalcitrante che non vuole affrontare le prove terribili e i mostri a cui vanno incontro tutti i giovani personaggi della sua età. Eppure, dalla Penna del Destino, impugnata da un ingenuo scrittore, è nato anche un terribile antagonista, deciso a rubare la fantasia dei bambini e a condannare il mondo a una triste vita in cui regna sovrana la Realtà. Per scongiurare una simile prospettiva, Filippo e i suoi alleati si lanciano in un’impresa fantastica, per ricordare agli uomini, e a tutti i lettori, l’importanza della fantasia.

Alessandro Ricci, scrittore garfagnino, adora scrivere storie per ragazzi, lasciandosi ispirare dalle atmosfere di maestri del genere, quali Roald Dahl e Gianni Rodari. Per NPS Edizioni, ha già pubblicato le favole di “Guida turistica per sognatori” e il romanzo di formazione “Il giovane Achille” e anche stavolta mette in campo avventura, creatività e magia.

«La fantasia è potenza! Una magia che riesce a prendere un oggetto, una persona o un’azione comune e a liberarne il potenziale, donandogli le qualità dell’eccezionale» dichiara l’autore. «Ogni scrittore è un mago e la penna è la sua bacchetta. Lo sanno bene i giovani lettori, a cui dedico tutte le mie opere, invitandoli a non deporre mai quest’arma potentissima e a continuare a crederci, anche e soprattutto da grandi».

Il libro è impreziosito dalle illustrazioni a colori realizzate dall’artista lucchese Stefania Franchi.

“Come Filippo salvò la fantasia” è ordinabile sul sito NPS Edizioni, in libreria e sugli store di libri dal 1 settembre 2022. A breve inizierà anche il tour promozionale che porterà l’autore in giro per la regione a presentare il libro e incontrare i lettori, sia in presentazioni classiche che in laboratori e letture animate, per grandi e piccini.

Per informazioni è online anche la pagina Facebook: Alessandro Ricci Autore.