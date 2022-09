Lavorare con gli animali: ecco le opportunità professionali

Lavorare con gli animali: dal veterinario al responsabile di negozio, sono davvero tante le opportunità di lavoro nel settore in continua crescita

Sono sempre più gli Italiani che stanno scoprendo il piacere e i benefici che derivano dall’avere un animale in casa, tanto che negli ultimi tempi si è verificato un incremento del numero di adozioni effettuate. Da ciò ne ha tratto vantaggio il settore Pet Care, in cui si è registrata una crescita notevole della spesa per la cura e il benessere degli animali e di conseguenza stanno aumentando le richieste di lavoro in questo settore.

Una passione che in molti di noi matura sin da piccoli, tanto da invogliarci ad approfondire la conoscenza di questo mondo e a trasformarlo in un vero e proprio lavoro. Di sicuro il primo pensiero in tal senso va alla professione veterinaria, ma ci sono tanti altri settori che aprono le porte alla possibilità di lavorare con gli animali, anche senza la necessità di aver conseguito un titolo di studio specifico. con

Se la tua passione per gli animali è talmente forte da volerla trasformare in un lavoro, scopri in questo approfondimento quali sono i settori a cui puntare.

Lavorare con gli Animali: Università e Corsi

Anche se non è richiesto un titolo di studio, in molti casi è fondamentale essere in possesso di specifici requisiti e conoscenze per lavorare a con gli animali. Ciò non implica di per forza l’iscrizione ad un corso di studi universitario, essendo sufficiente la frequentazione di corsi formativi o professionali, spesso anche gratuiti.

Per chi volesse intraprendere un percorso universitario esiste più di un indirizzo di studio, oltre Medicina Veterinaria, dedicato alla conoscenza e alla cura del mondo animale, come la Facoltà di Biologia o quella di Agraria o il corso di laurea in Allevamento e Benessere degli Animali, oltre diversi Master.

L’alternativa al percorso universitario è, come abbiamo detto, l’iscrizione a corsi formativi professionalizzanti che consentono di intraprendere lavori con gli animali pur senza particolari competenze. Corsi formativi in tal senso sono quelli per toelettatore, addestratore cinofilo, assistente veterinario o pet therapist e anche per diventare responsabile in un Pet Shop.

Lavorare con gli Animali: Dove inviare il CV

Dal veterinario al responsabile di negozio, sono davvero tante le opportunità di lavoro in questo ambito. Uno dei vantaggi di lavorare nel settore del pet care è che molte delle professioni ad essi collegate possono essere svolte in qualità di lavoratore autonomo o dipendente. Sono, infatti, tante le strutture, le associazioni e le catene di negozi presenti oggi in Italia alle quali inviare il proprio CV.

Vediamo ora un po’ più nel dettaglio alcune di queste professioni e quali sono i requisiti e le caratteristiche di ciascuna di esse.

Toelettatore per Cani

Quello della Toelettatura è un settore sempre più in crescita. Diventare toelettatori non richiede un titolo specifico, ma è importante frequentare un corso di formazione e specializzazione per apprendere tutte le tecniche per assicurare la cura e l’igiene del cane, o per apprendere le modalità e le tecniche di taglio adatto alla razza e alla tipologia dell’animale. Tutte competenze che caratterizzano il lavoro del toelettatore, il quale deve anche essere un esperto conoscitore dei prodotti specifici per la cura e l’alimentazione dell’animale.

Dog Sitter

Si tratta di un lavoro nel complesso semplice, che richiede pazienza e passione. Il/la dog sitter è colui/colei che si occupa di prendersi cura dei cani quando in assenza dei padroni e quindi sono coloro che provvedono a portarli a spasso, dar loro da mangiare e, in generale, si occupano di provvedere a tutte le esigenze dell’animale.

Non esistono agenzie specializzate che si occupano di fornire questo servizio. Pertanto, chi interessato deve rivolgersi ad altri canali, quali piattaforme dedicate alla pubblicazione di annunci di lavoro.

Addestratore cinofilo

Per l’addestratore cinofilo è richiesta una specifica formazione e ciò è dovuto al fatto che questi è responsabile dell’addestramento del cane specie dal punto di vista comportamentale. Anche in questo caso il lavoro può essere svolto in maniera autonoma o all’interno di strutture specializzate.

Per quanto riguarda la formazione, invece, sono molti i corsi disponibili. Tra i più rinomati ci sono quelli proposti dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o dall’Associazione Professionale Nazionale per Educatori Cinofili), ma tanti, ad oggi, sono offerti anche da diverse Università.

Fattorie Didattiche, Canili e Pensioni per Animali

Canili e Pensioni per Animali sono strutture volte all’accoglienza di animali abbandonati o temporaneamente lasciati dai padroni. In queste strutture è possibile lavorare come responsabili, addetti o volontari addetti a fari compiti.

Molte sono le aziende agricole o le pensioni che cercano, ad esempio, personale da impiegare nella organizzazione di eventi, passeggiate, percorsi per gli ospiti o i visitatori, al fine di promuovere giornate a sostegno della cura e contro l’abbandono degli animali, unitamente ad una esperienza a contatto diretto con la natura.

Responsabile/Addetti alle vendite Per Shop

Questo lavoro prevede un contatto meno diretto con gli animali, ma una preparazione in merito alle migliori soluzioni e consigli da proporre alla clientela.

Diverse sono le catene di negozi per animali in cerca di personale qualificato e non a cui è possibile inviare la propria candidatura. Tutto ciò che occorre è passione e voglia di imparare. Tra le principali catene di negozi, impegnate nella vendita diretta e online, ci sono:

Arcaplanet

MaxiZoo

Moby Dick

Accanto a queste, però, esistono anche piccoli negozi o, se si decide di frequentare un corso da responsabile di Pet Shop, è sempre aperta l’alternativa di aprire un proprio centro.

Queste sono solo alcuni dei lavori che permettono di lavorare con gli animali, ma ce ne sono altri e altri. Se sei alle prime armi, il consiglio è di iniziare in una struttura, organizzazione o negozio in modo da apprendere da chi è già del mestiere ulteriori tecniche e strumenti per poter poi avviare al meglio la tua attività.

Approfondimenti

Lavorare con gli animali è un impegno nobile che procura benefici a chi lo pratica: prendersi cura degli altri è fonte di benessere, gratitudine; è un impegno serio che richiede non solo concentrazione, ma anche una preparazione di base. Bisogna partire dal presupposto che si ha nelle proprie mani una vita che bisogna tutelare e proteggere allo stesso modo in cui ci prenderebbe cura di una persona.