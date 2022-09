Jay-Jay Johanson arriva in Italia: sarà a Castelfranco Veneto

Il crooner svedese Jay-Jay Johanson sarà dal vivo il 17 settembre per il Sottosopra Festival di Castelfranco Veneto (TV): le informazioni utili

Il crooner trip-hop svedese Jay-Jay Johanson, acclamato come uno degli artisti più influenti nonché una delle migliori voci della sua generazione, sarà dal vivo per un appuntamento unico sabato 17 settembre presso i Giardini del Castello Medievale di Castelfranco Veneto (TV), nell’ambito della rassegna culturale innesta! del Sottosopra Festival, in cui si esibirà per uno speciale show in solo. L’appuntamento è a ingresso libero.

In apertura al concerto ci sarà Bais, che porterà sul palco insieme alla sua band i brani del suo ultimo EP, “Diviso Due” (Sugar Music).

In Rorschach Test, tredicesimo album di Jay-Jay Johanson, l’artista ha catturato qualcosa di magico in ogni brano. I dieci brani del disco rappresentano un accumulo delle diverse influenze musicali di Johanson, sempre in linea con il genere delle colonne sonore, già ha presentato nei suoi primi album. Rorschach Test conduce l’ascoltatore attraverso una sequenza di stati d’animo, da estremamente intimi e belli a violentemente crudi e potenti. Il disco vede anche una progressione verso una sensibilità più ricca e complessa, con la sua voce inconfondibile e presente per guidarci in ogni momento.

Già 25 anni fa, quando uscì l’album di debutto di Jay-Jay Johanson, “Whiskey”, le prime reazioni furono: “come se Chet Baker avesse cantato con i Portishead” e “come se i Massive Attack avessero invitato Frank Sinatra in studio”.

Bais è il secondo cognome di Luca Zambelli, cresciuto a Bassano del Grappa e trasferitosi a Milano. Esordisce nell’ottobre 2019 con il suo primo singolo “Milano” seguito da altre tre canzoni (La luna al sole, Vorrei e Déjà Vu) che hanno contribuito a consolidarne un sound caratteristico. Nell’estate 2020 inizia a produrre e registrare il suo primo EP, Apnea, uscito il 21 Ottobre 2020 per Sugar Music. Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani 2021 con il singolo Che Fine Mi Fai, classificandosi tra i finalisti.

JAY-JAY JOHANSON

17 settembre 2022 – Castelfranco Veneto (TV) – Sottosopra Festival @Giardini del Castello Medievale

Opening: BAIS + full band

Ingresso gratuito

Info su www.bpmconcerti.com