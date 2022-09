Isole Vergini Britanniche: ecco le spiagge imperdibili

Turismo, ecco una selezione delle spiagge delle Isole Vergini Britanniche: leggendarie a livello mondiale per le loro caratteristiche uniche

Quando chiudete gli occhi e immaginate il paradiso, cosa vedete? Acque cristalline che lambiscono spiagge di finissima sabbia bianca? Lussureggianti distese di vegetazione tropicale che si estendono fino all’orizzonte? Un caldo sole e tramonti che illuminano il cielo notturno con sfumature brillanti? Queste immagini non sono solo un sogno qui. Sono il nostro modo di vivere alle Isole Vergini Britanniche, un arcipelago incontaminato di oltre 60 isole, che esprimono il meglio della cultura caraibica.

Le sconfinate Isole Vergini Britanniche sono una destinazione perfetta per vacanze attive all’insegna dell’avventura, per viaggiatori curiosi e colti, buongustai, amanti del divertimento ma anche per famiglie. L’infinita varietà di attività a cui dedicarsi qui va dalle ampie spiagge di sabbia bianca che si estendono per miglia, alla profonda diversità della vita marina che si ritrova appena sotto le nostre calme acque dai toni turchesi, il termine “something for everyone” sembra coniato appositamente per questo magico arcipelago. Poiché lo spirito dell’oceano è vivo in tutto ciò qui, non rimarrete mai a corto di modi per godervi l’acqua: le BVI sono la destinazione il migliore al mondo per kiteboard, surf e vela.

Le spiagge delle Isole Vergini Britanniche sono leggendarie a livello mondiale per la loro finissima sabbia bianca, le acque dai toni cristallini e la ricca diversità della vita oceanica. Sentitevi liberi di crogiolarvi al sole, o godervi il fresco sotto le palme secolari. Fate un bel tuffo nel calmo Mar dei Caraibi o avventuratevi sotto le onde e scoprite uno degli ecosistemi più diversificati del mondo. Le nostre infinite miglia di costa sono a vostra disposizione.

Scoprite con noi le spiagge più iconiche delle BVI. Ogni appassionato di mare troverà il suo angolo ideale nelle Isole Vergini Britanniche:

TORTOLA

L’Isola principale delle BVI offre bellezze naturali incontaminate e una serie di attività nascoste nelle sue 21 miglia quadrate. Qui è possibile ritrovare l’essenza delle BVI, ovvero nelle sue infinite attività acquatiche. Fate snorkeling tra la vita marina dai colori brillanti a Cane Garden Bay, o semplicemente rilassatevi su un’amaca con un cocktail di rum a Smugglers Cove. Alcune delle spiagge di sabbia bianca più belle del mondo costeggiano le coste di Tortola, ovvero un invito per romantiche passeggiate e rinfrescanti tuffi all’ombra delle palme. Long Bay e West End, noto per i suoi tramonti dorati e Rogue’s Bay, che è fuori dai sentieri battuti, solo per citarne alcuni.

VIRGIN GORDA

Le meravigliose spiagge e le meraviglie naturali di Virgin Gorda la rendono una destinazione ambita. Scoprite le bellezze naturali di quest’isola paradisiaca, dagli enormi massi di granito del Baths National Park, premiata a livello internazionale come una delle migliori spiagge per lo snorkeling, alle rilassanti spiagge sabbiose di Spring Bay e Savannah Bay. Tutte location ideali per le famiglie.

JOST VAN DYKE

Ci sono due cose da non perdere a Jost Van Dyke: passeggiare a piedi nudi lungo la sabbia color zucchero e ordinare un Painkiller al Soggy Dollar Bar, White Bay. La più piccola delle quattro isole principali, Jost Van Dyke, offre paesaggi mozzafiato e colorate barriere coralline appena oltre le sue spiagge. White Bay è il set perfetto per i selfie. La piccola isola ospita anche il Foxy’s Bar, famoso in tutto il mondo per le sue celebrazioni di fine anno, ospitando una delle feste di Capodanno più grandi e belle. È sicuramente una delle migliori spiagge per il divertimento e la socializzazione.

ANEGADA

A differenza delle isole vicine di origine vulcanica, il terreno pianeggiante di Anegada è composto di corallo e pietra calcarea. Vasti specchi d’acqua salata che coprono l’estremità occidentale dell’isola ospitano una fauna unica tra cui fenicotteri e iguane di roccia. L’isola è anche circondata da suggestive scogliere, grotte sottomarine e antichi relitti di navi, che la rendono un luogo popolare per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Keel Point è una delle spiagge più apprezzate per gli sport acquatici delle BVI. Grazie alla sua atmosfera tranquilla e poco affollata, Loblolly Bay è il luogo ideale per le famiglie. I bar sulla spiaggia Big Bamboo e Cow Wreck punteggiano il lato nord della vasta spiaggia di sabbia bianca circondata da una delle barriere coralline a ferro di cavallo più grandi del mondo.

COOPER ISLAND

Cooper Island è nota per essere il paradiso dei sub grazie alla sua vicinanza a numerosi relitti di navi. L’isola svela la sua atmosfera di festa: il suo microbirrificio e distilleria di rum, che vanta la più grande collezione di rum delle Isole Vergini, è il luogo ideale per socializzare.