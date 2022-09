Collettivo Columbia: “Piccoli Miracoli” è il nuovo singolo

“Piccoli Miracoli” è il nuovo singolo di Collettivo Columbia prodotto da Thunder Music Group e Tommy Gardelli producer

Chi è COLLETTIVO COLUMBIA ? Il suo nome è Stefano Turato cantautore il cui timbro vocale ha già avuto importanti riconoscimenti in ambito musicale; come il “Festival di Castrocaro”, il concorso “Note rock” , una partecipazione al “Sundays festival” e a “Viva la musica Viva” (concorso presentato da Ambra Angiolini).vince il concorso nazionale “Vota le voci” e registra il primo singolo. Ad agosto dell’anno successivo suona “live” alla nota discoteca Prince di Riccione accanto a ER PIOTTA e gli MP2. Selezionato fra centinaia di band apre la data patavina del tour di Biagio Antonacci e riscuote notevole successo in una cornice davvero imponente.

Dopo essere stato intervistato a RadioPadova riceve a Pistoia il premio speciale della critica al concorso nazionale ”Ecofestival. i testi delle canzoni sono frutto di storie, di incontri, di segreti condivisi, di mie esperienze personali trasformati in musica. Ogni piccolo frammento di vita è diventato per me d’ispirazione, Ognuno di noi è un pezzettino di canzone, una frase, un libro ,una nota suonata, una storia immaginata…



Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio.

1. Quando hai decido di dedicarti alla musica e perché?

Molti anni fà ,ho avuto sempre la passione per la scrittura , ad un certo punto ho sentito l’esigenza di vestire le parole con abiti diversi…..

2. Quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo della musica? Raccontaceli.

Sono stati passi incerti , ho avuto belle soddisfazioni come sonore batoste , ma che son servite a forgiare nel tempo le canzoni che oggi scrivo..

3. Qual è il tuo genere musicale?

Il mio genere musicale è il mondo del pop con influenze elettroniche

4. Quali artisti hanno influenzato la tua scelta musicale?

Ci sono artisti da cui ho preso alcuni spunti, ma in realtà la mia scelta musicale è stata dettata dal mio modo di scrivere…

5. Ti stai già esibendo? Raccontaci se parteciperai a qualche evento.

Per il momento non ci sono concerti in arrivo, stiamo mettendo tutte le energie sul nuovo singolo e la promozione.

6. Che cosa nei pensi dei Talent Show?

Penso siano una bella occasione se presi nel modo giusto, però il più delle volte il talento non va di pari passo con l’esposizione mediatica..

7. Cos’è la musica per te?

La musica per me è la cosa che mi permette di staccare la mente dal corpo e iniziare un viaggio il più delle volte inesplorato…

8. Descrivi il tuo ultimo singolo con 3 parole.

“Piccoli miracoli” ha molte sfumature, ogni persona da il proprio significato in base allo stato d’animo in cui si trova.

9. Quando prevedi di uscire con un nuovo singolo o un nuovo album?

Per il momento facciamo spiccare il volo a “Piccoli miracoli” comunque stiamo già lavorando a nuove canzoni e chissà, a qualche uscita live.

10. Abbandoneresti l’Italia per vivere un’esperienza musicale all’estero?

l’italia è casa mia, però nella vita non si sa mai….