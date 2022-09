Itinerari del gusto in Trentino: torna DiVin Ottobre

In autunno castagneti e vigneti del Trentino si colorano di una varietà di tinte spettacolari: viaggio tra profumi e sapori con DiVin Ottobre

Le giornate si accorciano, il clima si fa più frizzante e si cominciano ad accendere i camini per riscaldare l’atmosfera. È l’autunno, con la sua esplosione di colori che, illuminati dagli ultimi raggi del sole, danno un tocco davvero magico a boschi e vallate.

Uno spettacolo in continuo mutamento e mai uguale a sé stesso, che in Trentino assume un fascino davvero particolare, soprattutto nei castagneti e tra i vigneti, che si colorano di una varietà di tinte spettacolari.

L’occasione giusta per godersi questa meraviglia è DiVin Ottobre, rassegna di iniziative organizzata dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ogni fine settimana del mese.

Archiviate le vendemmie ed ultimati i raccolti, i produttori aprono dunque le porte delle loro aziende agricole per ospitare i food&wine lovers più curiosi di scoprire tutti i segreti delle migliori eccellenze locali. Ma non solo: in programma passeggiate “slow” tra boschi e vigneti, esperienze di gusto, trekking e tour in ebike per ammirare le infinite varianti del foliage, aperitivi, laboratori enogastronomici, cene a tema e proposte vacanza dedicate, oltre alle immancabili feste che celebrano i prodotti più caratteristici del periodo.

Appuntamenti pensati per piccoli gruppi di persone, vere e proprie esperienze di gusto da “gustare” in famiglia, in coppia o con gli amici, per vivere l’atmosfera dell’autunno trentino ed assaporarne gli inconfondibili sapori.

Il programma, weekend dopo weekend, è sarà disponibile a breve sul sito tastetrentino.it/divinottobre e sui canali social della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.