“Guai” è la nuova canzone della cantante Sibilla

Sibilla, nome d’arte della cantante pugliese Mara Sibilio, in digitale con “Guai”, singolo pubblicato da Maionese Project e distribuito da Artist First

“Una stanza per due a Milano, un biglietto del treno per l’università, mille occhi e due paia di mani, due “perfetti sconosciuti. Tutto questo è durato 938 chilometri, ha lasciato dei “guai” sulla bocca ma non ha mai avuto un nome. “

Una ballad pop dal sound contemporaneo e cantautorale che accompagna l’ascoltatore lungo il filo rosso che unisce i protagonisti di questo brano. Un racconto dove l’incertezza ed i veloci cambiamenti che si possono vivere all’interno di una conoscenza la fanno da padrona.

Biografia

Mara Sibilio è una cantautrice pugliese, originaria di Fasano, classe 1997. La scelta del nome d’arte Sibilla riprende in parte il suo cognome e deriva dal significato etimologico “Far muovere la voce” che rimanda ai ruoli di profetesse che avevano nel mondo greco. Studia canto privatamente per 10 anni e si approccia alla scrittura durante l’adolescenza, nel momento in cui inizia a cambiare la sua percezione del mondo. Partecipa a vari concorsi a livello regionale per poi incontrare Davide Maggioni in occasione di A Voice for Music di Roma. Con l’etichetta “Maionese Project” pubblica due mesi fa il suo singolo d’esordio “Cuore Leggero”.