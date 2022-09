Bonus di benvenuto dei casinò: vera occasione o trappole?

Nel recente periodo che abbiamo vissuto sono cambiate moltissime abitudini. In un panorama di profondo e veloce cambiamento tutte quelle che sono le attività online ha visto accrescere la propria penetrazione di mercato. Tra queste non manca il gioco online che è sempre più accessibile e conveniente.

Se l’accessibilità è garantita da dispositivi sempre più veloci la convenienza arriva dalle offerte promozionali sul web. Numerosi sono infatti i bookmaker sportivi e i casinò online che attirano nuovi utenti promettendo bonus e soldi in regalo. Tuttavia, queste offerte di cui il web si è riempito molto velocemente, sono davvero reali? Oppure nascondono qualche strano trucco che sfugge a una prima occhiata? Cerchiamo di capire meglio la questione dei bonus dei casinò.

L’incredibile notorietà dei bonus di benvenuto della case da gioco online

Si potrebbe pensare che i bonus di benvenuto dei casinò siano diventati popolari solo recentemente. In realtà queste offerte sfruttano una classica leva psicologica usata commercialmente da molto tempo. Infatti, tutto ciò che è offerta, sconto o addirittura gratis, ha da sempre un forte ascendente su un potenziale acquirente. Lo hanno capito anche gli operatori online del gioco d’azzardo che attingono a piene mani da una tecnica di marketing che è vecchia quanto il mondo.

Nello specifico vengono utilizzati diversi tipi di offerte ognuna delle quali è indirizzata verso specifici gruppi di potenziali nuovi utenti. I casinò online hanno infatti due problemi principali: far iscrivere nuovi utenti e convincere chi è già iscritto a continuare a giocare. Per questo basta collegarsi alla pagina delle promo come su Lionbonuses di un qualsiasi casinò online italiano o straniero per vedersi servita di fronte una pletora di offerte ammiccanti.

Affascinanti da queste offerte molte persone non si prendono il tempo per leggere i dettagli delle condizioni poste nell’offerta. I casinò e i bookmaker non regalano soldi ma al massimo possono far giocare gratuitamente, o quasi, chi decide di provare il servizio offerto. Obiettivo del casinò è quello di acquisire un nuovo giocatore mentre l’obiettivo di quest’ultimo è quello di riuscire a trarre del guadagno dalle offerte promozionali.

I bonus e le promozioni pi ù diffuse

Diversi sono le promozioni che le case da gioco sul web lanciano con una fitta cadenza. In genere per convincere, e ringraziare, un nuovo iscritto la prima offerta è il bonus di benvenuto. Questo può essere principalmente di due tipi:

bonus senza deposito; bonus con deposito.

L’offerta senza deposito prevede un piccolo regalo, spesso di entità modesta o poco più, erogato al giocatore a fronte della semplice apertura dell’account di gioco. Questi soldi non sono prelevabili senza giocare ma possono essere utilizzati su tutti, o parte, i tavoli e le slot machine.

Il bonus con deposito è invece un incremento della prima operazione di alimentazione del conto. È in genere sul primo deposito e il regalo potrebbe arrivare anche al 100/150% di quanto depositato. Per esempio, ricaricando il conto di 50€o se ne possono ottenere altri 50 (bonus del 100%). Ogni casinò decide autonomamente quanto dare di bonus. Le promozioni ricorrenti sono invece le iniziative che il casinò lancia periodicamente per convincere i giocatori a continuare a giocare. Possono essere bonus su depositi successivi o altri tipi di iniziative.

In tutti i casi non è mai possibile prelevare direttamente l’importo ricevuto sotto forma di bonus senza averlo giocato. Il motivo di questo è semplice: i casinò non sono enti di beneficenza e regalano solo soldi da giocare e rigiocare. Tuttavia, i bonus possono essere trasformati da soldi in regalo a soldi reali e prelevabili come le normali vincite. Per riuscire a farlo bisogna raggiungere il cosiddetto requisito di scommessa.

Il requisito di scommessa: il tallone d’Achille dei bonus

Quello del requisito di scommessa è il punto dove molti neo-giocatori cadono. Questo è un parametro messo dagli operatori di gioco online proprio per evitare che i “soliti furbi” chiedano i bonus e li prelevino senza giocarli o facendolo il meno possibile.

Il requisito di scommessa è un numero indica la somma totale che il bonus deve movimentare prima di poter essere prelevato. Il valore è espresso in moltiplicazione. Per esempio, se abbiamo ottenuto 50€ di bonus con un requisito di scommessa di 20X vuol dire che i 50€ ne devono movimentare 1000 (50€ moltiplicato 20 volte). Questo totale è la somma di vincite e perdite che si accumulano partendo dai 50€ iniziali ricevuti in regalo.

Vuol dire che bisogna versare 1000€ per prelevarne poi 1050? No. Vuol dire che devo arrivare ad accumulare 1000€ per poter prelevare? Neanche.

Vuol dire che ogni azione che si fa sui tavoli o sulle slot ha una valore di puntata. Facendo le giocate e rigiocando ogni volta alla fine si arriva ad aver movimentato delle cifre ben superiori al bonus iniziale. Quando questa somma raggiunge i 1000€ movimentati la parte restante può essere prelevata.

Da questo se ne deduce che la somma rimanente potrebbe essere ben superiore al bonus iniziale oppure inferiore. Se invece la cifra si esaurisce senza raggiungere il requisito allora il giocatore nulla deve al casinò. Ha usato il sito giocando gratis.

Bonus di benvenuto: trappole od opportunità?

Accettare i bonus non è obbligatorio, si possono anche rifiutare e giocare solo con i propri soldi. Il problema è capire se il bonus che si riceve è realmente trasformabile in denaro reale o meno. Per farlo bisogna leggere tutti i termini e le condizioni previste. Quella del requisito di gioco è la più importante.

Il trucco è scartare i bonus con un requisito di gioco troppo elevato. Al momento uno standard accettabile è circa 35X o 40X, oltre questa cifra diventa molto difficile monetizzare un bonus.

I bonus dei casinò e dei bookmaker sono ottime opportunità per giocare più a lungo e aumentare le proprie possibilità di vittoria ma vanno saputi riconoscere. Altri parametri da valutare sono la validità temporale e se possono essere utilizzati su tutti o parte dei giochi. Un bonus con troppi limiti e requisito di gioco elevati (oltre il 50X) è solo uno specchietto per allodole. Escludendo questi casi limite i bonus dei casinò sono opportunità per realizzare del profitto. Certo non è facile ma comunque possibile specialmente se assistiti da un po’ di fortuna.