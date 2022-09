“Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!” al via: il programma

Il programma di “Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!”: l’evento è in programma a Roma in Via del Pigneto 303/c dal 16 al 18 Settembre

Manca poco alla seconda edizione di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!, la festa della lettura ideata e organizzata dalla libreria Il Giardino Incartato, che avrà luogo dal 16 al 18 settembre in via del Pigneto 303/c, nel cuore della Roma popolare.

Per il secondo anno consecutivo le libraie Barbara Ferraro e Cecilia Mancini fanno un grande dono alla città, confezionando un festival del libro per bambini e ragazzi originale, dinamico, accogliente, incentrato sulla qualità degli interventi, che conta sulla presenza di ospiti di prestigio.

Interamente sostenuto e finanziato dalla libreria Il Giardino Incartato, Ucci Ucci si rivolge a tutti e a tutte in un’ottica di servizio e di inclusione: ai tanti affezionati clienti abituali, ai lettori occasionali e casuali, ai curiosi, alle persone del quartiere e a quelle che arrivano (e tornano) da lontano, ai bambini e alle bambine di ogni età, ai ragazzi e alle ragazze piene di domande e di misteri, agli adulti che non smettono di cercare risposte.

“Siamo al lavoro da mesi per regalarvi un programma all’altezza di quello dello scorso anno. E ora a guardarlo per intero, ci pare di averne preparato uno altrettanto bello, entusiasmante, per tutti. Un regalo da noi a voi, che ci spronate a dare sempre il massimo, alla ricerca delle storie e delle penne più interessanti in circolazione” (Barbara Ferraro e Cecilia Mancini, libraie de Il Giardino Incartato)



A partire dal pomeriggio di venerdì 16 settembre e fino alla sera di domenica 18 settembre si succederanno una serie di appuntamenti immancabili, pensati per coinvolgere e interessare ogni tipo di lettore: dal gustoso laboratorio “con ingredienti segreti” di Mariachiara Di Giorgio, vincitrice del Premio Andersen 2022 come migliore illustratrice, allo spassoso incontro a suon di barzellette di Pera Toons, che garantisce disegni e risate a crepapelle; dagli scambi con brillanti autrici e autori capaci di appassionare i ragazzi alla lettura, come Manlio Castagna, Patrizia Rinaldi, Giuliana Facchini, Susanne Schmidt, ai ritr’atti poetici di Laura Riccioli e Fiora Blasi; dagli interventi creativi e giocosi di artiste d’eccezione come Teresa Porcella e Irene Penazzi, agli approfondimenti letterari, storici e di costume tenuti da esperte di letteratura per l’infanzia come Barbara Servidori, Carla Ghisalberti, Marina Petruzio.



Momenti clou del festival saranno i dialoghi a tu per tu con due straordinarie autrici internazionali: Meg Rosoff, vincitrice, tra gli altri, del rinomato premio inglese Carnegie Medal, protagonista di un atteso appuntamento dedicato alla grande narrativa per l’infanzia e l’adolescenza; e Susie Morgenstern, che ha firmato oltre 200 libri ed è pubblicata dalle più grandi case editrici, che incontrerà i suoi lettori per chiacchierare dei suoi romanzi, di come si divenga una scrittrice così affermata, della sua passione per il canto.

La libraia e scrittrice Barbara Ferraro presenterà i suoi evocativi albi illustrati e una novità freschissima di stampa in compagnia dell’illustratore Andrea Alemanno, dell’illustratrice Silvia Molteni e dell’attrice Fiona Sansone. La giovane Valeria Gargiullo racconterà il suo fortunato libro d’esordio dando voce a due periferie romane molto diverse tra loro, mentre la cantastorie Carla Colussi, alias Girandola, si aggirerà per il festival leggendo ai bambini a più riprese, con il suo immancabile gilet delle storie e la sua borsa.

Le tre serate del Festival metteranno in scena spettacoli affascinanti: il viaggio verso Blu, l’isola delle sirene, di Sara Righi; il teatro dei piedi di Laura Kibel; i racconti di Daniele Fior, accompagnati al pianoforte da Marco Dell’Acqua.

Il festival si svolgerà nei seguenti luoghi:

negli spazi della libreria, in via del Pigneto 303/c

nel giardino di Piazza Eratostene, di fronte la libreria

Tutte le presentazioni, i laboratori, le letture e i seminari in programma nei tre giorni del Festival saranno a ingresso gratuito. Per assistere agli spettacoli serali è richiesto un contributo di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per bambini sopra i 3 anni (gratis per i bambini 0-3 anni). È fortemente consigliata la prenotazione a ilgiardinoincartato@gmail.com – 06 96045437

https://ucciuccifestival.wordpress.com