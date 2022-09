Malattia di Huntington: il network europeo si riunisce a Bologna

Dal 16 al 18 Settembre 2022 a Bologna, al Palazzo dei Congressi, si terrà il Convegno di European Huntington Disease Network

L’evento riunirà ricercatori e organizzazioni di pazienti provenienti da tutti i Paesi europei.

Il Convegno si svolgerà in lingua inglese. Gli approfondimenti e i dettagli sulle sperimentazioni terapeutiche in corso saranno condivise in italiano in occasione del Convegno Annuale LIRH del prossimo 3 Dicembre 2022 a Roma.

Si terranno in ogni caso, nella due giorni, due interventi in italiano, condotti da Chiara Zuccato e Antonio Fontana:

– sabato 17 settembre, 8:00 – 9:15: Integrated Care Pathway for Huntington’s Disease / Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la Malattia di Huntington Guest: Cesa Scaglione

– domenica 18 settembre, 8:00 – 9:15: Basic Research and Clinical Trial / Ricerca di Base e Sperimentazioni Cliniche Guest: Caterina Mariotti

