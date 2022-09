La sostenibilità delle aziende Food si misura con lo standard IFS ESG

Lo standard IFS ESG rappresenta un passo importante per utilizzare il medesimo “linguaggio di requisiti”, utilizzato degli standard Food

Lo standard IFS ESG rappresenta un passo importante, sopperisce alla necessità aziendale, delle realtà della filiera alimentare, packaging e dei materiali per la cura della persona e della casa, di utilizzare il medesimo ‘linguaggio di requisiti’, utilizzato degli standard Food.

Infatti, le organizzazioni di questo comparto, fino ad oggi, dovevano implementare delle norme riportanti una ‘visione’ differente. Come per esempio quella della norma di certificazione ISO 14001, di cui abbiamo trattato in questo articolo.

IFS ESG Check è nato per aiutare le aziende ad implementare i principi di sostenibilità nella propria strategia aziendale, ricercandone il miglioramento continuo delle performance. Come abbiamo visto sopra, può essere adottato sia da aziende non certificate con lo standard franco tedesco, sia che lo siano.

In questo caso, potranno effettuare un audit ESG integrato, riducendo così anche i costi e la gestione delle verifiche. Il risultato della verifica del modulo aggiuntivo, in questo caso, non avrà nessuna influenza sul risultato delle altre valutazioni.