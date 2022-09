I punti fondamentali per la realizzazione di un sito web

La creazione di siti web comporta un lavoro di tipo tecnico e allo stesso tempo creativo, attento alle esigenze del cliente e all’utilizzo che ne farà l’utente finale.

Per questo si devono tenere in considerazione più fattori quando si inizia a progettare una vetrina online efficace, capace di rappresentare pienamente l’azienda o il professionista che lo ha commissionato.

Originalità nella creazione di siti web

Creare un sito web è un lavoro creativo che necessita di guardare al mercato attuale, prendendo ispirazione dalle tendenze del momento per saper poi creare uno stile originale, unico e personalizzato.

Grafica, foto, video, audio, testi vengono studiati attentamente per essere funzionali, piacevoli ma necessitano di un pizzico di originalità per rendere un sito differente da tanti altri. Per fare questo serve dunque inizialmente studiare bene il cliente in modo tale che tutti gli elementi inseriti lo rappresentino quanto a stile e tone of voice. Un sito non dovrebbe infatti mai assomigliare troppo a qualcosa di già visto, ma essere una realizzazione il più possibile unica.

Usabilità per una navigazione veloce ed efficace

Un sito non può essere solo bello, è necessario sia anche facile da utilizzare per l’utente finale.

La creazione siti web è un lavoro che vede i realizzatori immedesimarsi nell’ utilizzatore finale. Per questo non può essere complesso, ma facile da utilizzare e il più possibile intuitivo. Il menù va studiato per essere semplice ma al contempo contenere tutte le pagine utili per permettere una presentazione efficace di prodotti e servizi per non far perdere tempo a chi vi sta navigando all’interno.

La velocità è essenziale, in un mondo che corre veloce anche il caricamento lento delle pagine di un sito può compromettere una buona usabilità. Questo per evitare che se un utente non riesce ad ottenere risposte immediate, perché le pagine del sito si caricano lentamente o sono poco chiare, vada a ricercarle da un’altra parte.