Dolore cronico: sensibilizzazione centrale rende le cure più difficili

La sensibilizzazione centrale rende più difficile il trattamento del dolore cronico e favorisce il disturbo da uso di oppioidi secondo nuovi studi

La sensibilizzazione centrale può essere un importante fattore che complica il trattamento del dolore cronico e la gestione del disturbo da uso di oppioidi, secondo quanto emerso in uno studio pubblicato sulla rivista PAIN Reports.

Il dolore cronico può portare al disturbo da uso di oppioidi e le persone con entrambi i problemi hanno più difficoltà a interrompere l’assunzione di oppioidi rispetto a quelle con il solo disturbo da uso di oppioidi. Quindi è fondamentale trovare risposte su come le due condizioni sono collegate a livello cerebrale.

La sensibilizzazione centrale si riferisce all’elaborazione anormale del dolore a livello del cervello e del midollo spinale. Nelle persone con sensibilizzazione centrale, il midollo spinale è insolitamente attivo nell’inviare segnali di dolore al cervello, che spesso lotta per disattivarli, suggerendo che i soggetti con una maggiore sensibilizzazione centrale tendono a soffrire il dolore più degli altri.

La sensibilizzazione centrale di norma non viene valutata nei pazienti con disturbo da uso di oppioidi, nonostante il fatto che la loro assunzione cronica sia nota per produrre uno stato neurobiologico molto simile alla sensibilizzazione centrale e all’iperalgesia indotta da oppioidi e che il dolore sia stato implicato nello sviluppo, nel mantenimento e nella ricaduta del disturbo da uso di oppioidi. Anche se le relazioni tra dolore cronico e disturbo da uso di oppioidi sono complesse e non completamente comprese, la sensibilizzazione centrale può essere un importante fattore di base che giustifica ulteriori studi, hanno premesso gli autori.

«Per me è importante cercare nuovi modi per aiutare» ha dichiarato Il primo autore Orman Trent Hall, osteopata e psichiatra presso il Wexner Medical Center della Ohio State University. «Ma non possiamo creare trattamenti migliori per il dolore cronico e per i disturbi da uso di oppioidi senza prima capire come si relazionano tra loro. Scopo dello studio era poter offrire una nuova finestra su cosa avviene nel cervello dei pazienti con problemi di dolore e di dipendenza».

Valutazione tramite un questionario elettronico

I ricercatori hanno arruolato 141 persone del centro di trattamento delle dipendenze dell’Ohio State Wexner Medical Center a Columbus, alle quali è stato somministrato elettronicamente il questionario “American College of Rheumatology 2011 Fibromyalgia Survey”, che contemplava anche domande sull’interferenza del dolore e sulla qualità della vita, oltre che su argomenti riguardanti le convinzioni sul dolore e le aspettative sul trattamento del dolore e della dipendenza.

L’88,7% dei partecipanti ha riportato di provare dolore almeno in una regione del corpo, spesso localizzato nella parte bassa della schiena (70,2%), nel collo (31,9%) e nella parte superiore della schiena (30,5%). I punteggi di 39 partecipanti (31,2%) erano coerenti con la diagnosi di fibromialgia.

Sensibilizzazione centrale correlata al disturbo da uso di oppioidi

Le analisi di correlazione hanno mostrato relazioni tra sensibilizzazione centrale, interferenza del dolore sulla vita quotidiana e qualità della vita correlata alla salute tra tutti i partecipanti. Il grado di sensibilizzazione centrale è risultato correlato positivamente con una maggiore considerazione del dolore come causa di insorgenza, di mantenimento e di escalation del disturbo da uso di oppioidi, così come del ritardo del suo trattamento e di una possibile recidiva.

«Il nostro studio è il primo a fornire ai pazienti con disturbo da uso di oppioidi una scala che misura la sensibilizzazione centrale» ha affermato Hall. «Oltre a fornire la prima evidenza della sensibilizzazione centrale alla base del dolore cronico e della relazione con la dipendenza da oppioidi, dimostra la validità di un nuovo strumento per misurare facilmente la sensibilizzazione centrale tra questi soggetti».

Secondo Daniel Clauw, coautore dello studio e direttore del Chronic Pain and Fatigue Research Center presso l’Università del Michigan, «i pazienti con una maggiore sensibilizzazione centrale avevano maggiori probabilità di segnalare il dolore come una delle ragioni principali per cui la loro dipendenza da oppioidi è iniziata per la prima volta, così come per aver rimandato il trattamento della dipendenza, continuando e aumentando l’assunzione di oppioidi, oltre che di segnalare la paura del dolore come una causa di una futura ricaduta del disturbo da uso di oppioidi».

