Chiwi in radio con il nuovo singolo “Primavera”

Disponibile in rotazione radiofonica e in digitale il nuovo singolo “PrimaVera” dell’artista Chiwi, alias Gabriele Cariola, giovane talento siciliano

E’ in rotazione radiofonica il nuovo singolo “PrimaVera” dell’artista Chiwi, alias Gabriele Cariola, giovane talento siciliano, nato a Catania nel ‘97 il cui stile si rifà al pop electro e pop rock. Scritto e composto in prima persona e prodotto in esclusiva per l’etichetta discografica Thunder Music Group, il brano ha un sound elegante e soft, che ci trasporta in un attimo nelle tipiche atmosfere delicate tipiche di questa stagione, metafora di un rapporto da riprendere con l’amata.

“Resti ancora un altro fiore da raccogliere…, ma resti anche la PrimaVera che ho scelto per me……” sono versi del testo che prendono in prestito le parole che identificano lo sbocciare di emozioni sentite con cuore e convinzione e che “staccate” compongono il titolo del brano, sintetizzando ciò che si prova quando si è sicuri di aver trovato una persona “vera” ed “unica”. Una canzone che fa compiere un passo importante all’artista, da sempre timidissimo nell’esporre i suoi sentimenti e la parte più intima di sé.

Appassionato di musica pop elettronica, questo genere di sound lo aiuta più di ogni altro a capire ciò che sente nel profondo, quasi a risvegliare quello che cerca di nascondere; ecco perché nelle sue canzoni, vorrebbe che la musica stessa richiamasse in maniera forte e decisa le emozioni e la motivazione di ogni brano, usando le melodie elettroniche che più lo rispecchiano, esprimendo la parte migliore di sé senza filtri.

Soltanto a 17 anni Chiwi inizia a studiare canto e a fare le prime esibizioni che gli consentono di vedere la musica non solo come spazio personale e terapia antistress in cui rifugiarsi, ma un obiettivo ed una passione alla quale dedicare tutto se stesso.

E’ la nonna a spingerlo ad esibirsi per la prima volta in un evento di famiglia, dove canta la cover di “Hallelujah”. Da quel momento affronta alcune esperienze “live”partecipando a piccoli talent sparsi per l’Italia, che lo hanno aiutato a superare i propri limiti e reso più maturo nell’affrontare un vero pubblico. Nello stesso periodo studia presso l’Accademia Spettacolo Italia a Roma e successivamente anche solfeggio e pianoforte.

Nel 2020 viene scelto tra i 6 finalisti per il Premio Regionale “Una Voce per la Sicilia”, e durante la pandemia, approfitta del periodo di blocco per creare piccoli arrangiamenti per alcune cover che pubblicherà sul suo profilo Instagram. Nel 2022 condivide per la prima volta sui Social un pezzo scritto da lui su degli accordi al pianoforte. Ad oggi sta lavorando all’uscita di alcuni brani, che potrebbero preludere al progetto di un primo album.