Appendicite acuta: nuovo studio promuove antibiotici

Appendicite acuta: la gestione antibiotica ambulatoriale sarebbe sicura per i pazienti secondo i risultati di un nuovo studio

Secondo una ricerca pubblicata su JAMA Netw Open., la gestione antibiotica ambulatoriale sarebbe sicura rispetto all’assistenza ospedaliera, senza un rischio maggiore di complicanze o appendicectomia, in un sottogruppo di pazienti con appendicite acuta.

Lo studio “The Comparison of Outcomes of Antibiotic Drugs and Appendectomy (CODA)” è stato il più ampio studio clinico randomizzato riportato che confronta il trattamento antibiotico e l’appendicectomia per i pazienti con appendicite confermata dall’imaging.

“Lo studio CODA ha rilevato che gli antibiotici non sono inferiori all’appendicectomia per una misura di salute generale di 30 giorni, secondo il punteggio EuroQol 5-dimension (EQ-5D)”, come evidenziano David A. Talan, MD, del dipartimento di medicina d’urgenza presso Ronald Reagan UCLA Medical Center e colleghi su JAMA Network Open.

“Nel 2020, dopo la pubblicazione dei risultati iniziali dello studio CODA, l’American College of Surgeons ha pubblicato delle linee guida in cui si afferma che prove di alta qualità indicano che la maggior parte dei pazienti può essere trattata con antibiotici piuttosto che con appendicectomia. La gestione ambulatoriale, se sicura ed efficace, offre potenzialmente una maggiore comodità per il paziente e una riduzione dell’uso e dei costi dell’assistenza sanitaria”.

Lo studio di coorte di analisi secondaria ha valutato l’uso e la sicurezza della gestione ambulatoriale tra 776 pazienti con appendicite che hanno ricevuto antibiotici in 25 ospedali statunitensi da maggio 2016 a febbraio 2020. I ricercatori hanno definito la gestione ambulatoriale e il ricovero come dimissione entro o dopo 24 ore, rispettivamente.

Tra i partecipanti randomizzati a ricevere antibiotici, il 5,4% è stato sottoposto a appendicectomia entro 24 ore e l’1% non ha ricevuto la prima dose di antibiotico entro 24 ore. Dei restanti 726 pazienti (età mediana, 36 anni; 63,6% uomini; 60,2% bianchi), il 46,1% è stato dimesso entro 24 ore, mentre il 53,9% è stato dimesso dopo le 24 ore.

Eventi avversi gravi sono stati segnalati in 7 giorni nello 0,9% (95% CI, 0,2-2,6) dei partecipanti dimessi entro 24 ore e nell’1,3% (95% CI, 0,4-2,9) dei partecipanti dimessi dopo 24 ore. In un sottogruppo di pazienti con appendicolite, eventi avversi gravi si sono verificati rispettivamente tra 2,3 (IC 95%, 0,3-8,2) e 2,8 (IC 95%, 0,6-7,9) per 100 partecipanti.

Ulteriori analisi hanno mostrato l’incidenza di appendicectomia a 7 giorni tra il 9,9% dei pazienti ambulatoriali (IC 95%, 6,9-13,7) e il 14,1% dei pazienti ricoverati (IC 95%, 10,8-18). A 30 giorni, rispettivamente il 12,6% (95% CI, 9,1-16,7) e il 19% (95% CI, 15,1-23,4), sono stati sottoposti ad appendicectomia.

Nel complesso, entrambi i gruppi di pazienti hanno riportato bassi tassi di insoddisfazione per il trattamento e punteggi EQ-5D altrettanto alti a 30 giorni, con eventi del National Surgical Quality Improvement Program verificatisi in 1,8 (IC 95%, 0,8-3,9) per 100 pazienti ambulatoriali e 5,6 (IC 95% , 3,5-8,5) per 100 pazienti ospedalizzati. I pazienti ambulatoriali hanno anche perso meno giornate lavorative (2,6 giorni; IC 95%, 2,3-2,9) rispetto ai pazienti ricoverati in ospedale (3,8 giorni; IC 95%, 3,4-4,3).

“I risultati di questo studio di coorte supportano che la gestione antibiotica ambulatoriale è sicura per adulti selezionati con appendicite acuta. Sembra che la maggior parte dei pazienti che scelgono gli antibiotici possano evitare il ricovero senza incorrere in un aumento del rischio di complicanze gravi o appendicectomia”, hanno concluso Talan e colleghi. “La gestione ambulatoriale dovrebbe essere inclusa nelle discussioni decisionali condivise sulle preferenze dei pazienti per i risultati associati alle cure non operatorie e operative”.

Talan A.D. et al Analysis of Outcomes Associated With Outpatient Management of Nonoperatively Treated Patients With Appendicitis JAMA Netw Open. 2022 Jul 1;5(7):e2220039. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.20039.

